Колонна с грузами для войск США подорвалась южнее Багдада

Колонна, перевозившая грузы для американских войск, была подорвана к югу от Багдада. Об этом в среду, 22 июля, сообщает телеканал Al Maydeen.

По сведениям телеканала, инцидент произошел в районе города Эн-Насирия — административном центре провинции Ди-Кар. Он находится в 350 км к югу от Багдада.

Предполагается, что на маршруте следования автоколонны одной из охранных компаний с оборудованием для армии США сработали два взрывных устройства.

Вместе с тем, по версии Shafaaq News, две бомбы были приведены в действие возле иракского конвоя, который осуществлял материально-техническую поддержку вооруженных сил США.

На данный момент о жертвах и пострадавших информации нет.

Телеканал Al Arabiya 18 июня сообщил о том, что не менее четырех ракет упали в так называемой зеленой зоне около посольства США в центре Багдада.

В феврале взрыв прогремел в районе эль-Удвания к югу от Багдада на пути следования военной колонны, перевозившей грузы для американских военных.