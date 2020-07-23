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Известия.ru

Колонна с грузами для войск США подорвалась южнее Багдада

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Feng Ruofei/ZUMAPRESS

Колонна, перевозившая грузы для американских войск, была подорвана к югу от Багдада. Об этом в среду, 22 июля, сообщает телеканал Al Maydeen.

По сведениям телеканала, инцидент произошел в районе города Эн-Насирия — административном центре провинции Ди-Кар. Он находится в 350 км к югу от Багдада.

Предполагается, что на маршруте следования автоколонны одной из охранных компаний с оборудованием для армии США сработали два взрывных устройства.

Вместе с тем, по версии Shafaaq News, две бомбы были приведены в действие возле иракского конвоя, который осуществлял материально-техническую поддержку вооруженных сил США.

На данный момент о жертвах и пострадавших информации нет.

Телеканал Al Arabiya 18 июня сообщил о том, что не менее четырех ракет упали в так называемой зеленой зоне около посольства США в центре Багдада.

В феврале взрыв прогремел в районе эль-Удвания к югу от Багдада на пути следования военной колонны, перевозившей грузы для американских военных.

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Страны
Ирак
Сирия
США
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