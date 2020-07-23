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Военно-промышленный курьер

В Северной Осетии будут свои суворовцы

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новое Суворовское военное училище будет открыто во Владикавказе к началу учебного года.

Завершение строительства объектов первой очереди позволит с 1 сентября 320 воспитанникам начать обучение в стенах нового довузовского образовательного учреждения Минобороны России, сообщили в правительстве министерства.

Проинспектировать ход строительства нового комплекса прибыл в республику заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов. «За более чем вековую историю существования училищу выпало пройти непростой путь, оно расквартировывалось в разных регионах страны, и, благодаря решению министра обороны Российской Федерации, оно обретает постоянный современный дом», - отметил Тимур Иванов.

До конца лета специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России должны быть сданы учебно-административный и спальный корпуса, столовая на 620 мест, корпус дополнительного образования и крытый спортивный комплекс. Также должны быть готовы гимнастические площадки со спортивными городками, модульный скалодром, площадки для единоборств и игровых видов спорта.

Военные строители построили объекты с нуля. Закладка камня нового образовательного учреждения состоялась в апреле 2019 года. Всего по завершении строительства объектов второй очереди в стенах училища будут проходить обучение 560 суворовцев.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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