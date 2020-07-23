Портфель заказов экспорта российских вооружений на начало 2020 года превысил $55 млрд

Москва. 22 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Портфель заказов на поставки российских вооружений за границу на начало 2020 года превысил $55 млрд, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду.

"Портфель заказов на начало этого года превысил $55 млрд. Более 100 стран сотрудничают с нами в этой области", - сказал Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме. Он оценил работу оборонно-промышленного комплекса России как успешную.

"Выполняется гособоронзаказ. Вырос объем продукции гражданского и двойного назначения. Экспорт российских вооружений в 2019 году составил более $15 млрд", - напомнил премьер.

В начале июля директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев сообщил, что РФ сохранит объем оружейного экспорта на уровне $15 млрд в год, несмотря на коронавирус и западные санкции.

"Ни для кого не секрет, что Россия уверенно сохраняет за собой второе место среди ведущих поставщиков вооружений, имея ежегодный объем порядка 15 млрд долларов США. В 2019 году, несмотря на противодействие конкурентов, российская система ВТС вновь подтвердила свою эффективность", - сказал Шугаев в интервью сербскому изданию "Глас явности".

Шугаев сказал тогда, что портфель заказов на российскую военную технику на начало 2020 года составляет $53-55 млрд.

"Конечно, распространение коронавирусной инфекции в мире, к сожалению, вносит коррективы в сроки реализации действующих и перспективных проектов. В сложившихся условиях правительства большинства стран вынуждены принимать ограничительные меры. Наша же сфера деятельности полностью ориентирована на международное сотрудничество. Её трудно представить без обмена делегациями и участия в международных мероприятиях и выставках. Тем не менее, учитывая востребованность российской военной продукции, надеюсь, что нам все же удастся сохранить объемы экспорта", - заявил Шугаев.

В марте замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что объём экспорта российской военной продукции в 2019 году превысил $15,2 млрд.

"По итогам прошлого года Россия сохраняет ведущие позиции на международном рынке вооружений среди государств - основных экспортеров продукции военного назначения (...) Объем экспорта продукции военного назначения составил свыше 15,2 млрд долларов США", - сказал Фомин в интервью газете "Известия".

Почти 50 стран стали заказчиками российской военной продукции в 2019 году, сказал Фомин.

"В сфере военно-технического сотрудничества Россия поддерживала контакты с доброй половиной государств мира", - отметил Фомин.

Ранее в интервью "Интерфаксу" Шугаев сказал, что портфель экспортных заказов России на вооружение и военную технику составляет $55 млрд, он стабилен, несмотря на западные санкции.

"У нас хороший задел: на начало этого года портфель заказов оценивался примерно в $55 млрд. Важно, что этот тренд сохраняется в течение последних нескольких лет в коридоре $53-56 млрд", - заявил Шугаев.

Также он сообщил, что Россия учитывает ситуацию с пандемией коронавируса при экспорте военной продукции, и её система ВТС способна выдержать последствия угрозы.