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Известия.ru

Министр обороны Сербии обвинил ФРГ в «вооружении албанских террористов»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Министр обороны Сербии Александр Вулин 22 июля заявил, что предполагаемые поставки оружия из Германии непризнанной республике Косово — это вооружение албанских террористов.

Накануне сербская газета «Вечерне новости» со ссылкой на источники сообщила о том, что косовоалбанские власти в Приштине уже выплатили Германии €170 млн за поставки оружия и ведут переговоры о покупке партии автоматов Heckler & Koch Gewehr 36 и танков Leopard 2.

«Вооружение армии, которая, согласно Резолюции 1244, не должна существовать, является нарушением международного права, попирая законы Германии, но также является сигналом для Сербии», — процитировала Вулина пресс-служба министерства обороны.

По его мнению, передача оружия албанским террористам, лидеры которых обвиняются в военных преступлениях в Гааге, и надежда на мир и стабильность в регионе — это либо лицемерие, либо безумие.

В июне президент России Владимир Путин предметно обсуждал с сербским коллегой Александром Вучичем ситуацию на Балканском полуострове.

В 2004 году албанцы, проживающие в Косово, устроили погромы и вынудили сербов покинуть территорию. Через четыре года регион объявил о своей независимости от Сербии. Признания самопровозглашенная республика добилась от Международного суда ООН в 2010 году. При этом Косово не признают порядка 60 стран, в том числе Россия, Китай, Греция, Испания и Израиль.

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Албания
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ООН
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