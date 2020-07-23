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Российская газета

Самолеты-разведчики НАТО вновь замечены над Черным и Балтийским морями

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Российские истребители перехватили несколько самолетов-разведчиков США и Германии над Черным и Балтийским морями.

Российские средства ПВО вскрыли действия нескольких воздушных целей, которые выполняли полет в направлении государственной границы РФ. Как сообщили в национальном центре управления обороной, над акваторией Черного моря были обнаружены разведывательные самолеты Р-8А "Посейдон" и U-2S военно-морских сил США. Над Балтийским морем полет проводил самолет-разведчик Р-3С "Орион" военно-воздушных сил Германии.

Силами дежурных по противовоздушной обороне сил Черноморского и Балтийского флотов воздушные цели были взяты на сопровождение.

Нарушения государственной границы России не допущено.


Александр Степанов

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Страны
Германия
Россия
США
Продукция
Lockheed U-2
P-8 Poseidon
Проекты
NATO
БФ
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