Истребители РФ перехватили самолеты-разведчики НАТО над двумя морями

Истребители дежурных сил ПВО Черноморского и Балтийского флотов были подняты для сопровождения трех самолетов-разведчиков НАТО.

Над Балтийским морем флотские радары обнаружили патрульный самолет Lockheed P-3 Orion ВВС Германии. Радиолокационные станции в Крыму засекли сразу два самолета-шпиона ВВС США: морской Boeing P-8 Poseidon и - редкая птица! - стратегический высотный разведчик Lockheed U-2S Dragon Lady.

- Для сопровождения самолетов НАТО были подняты истребители дежурных сил ПВО Балтийского и Черноморского флотов. Нарушения госграницы РФ допущено не было, - сообщили ТАСС в в Национальном центре управления обороной.

Антон Валагин