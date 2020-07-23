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Известия.ru

Российские силы ПВО сопроводили самолеты США и ФРГ у границ страны

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Greg L. Davis

Силы ПВО Черноморского и Балтийского флотов обнаружили самолеты-разведчики Р-8А «Посейдон» и U-2S ВМС США, а также Р-3С «Орион» ВВС Германии неподалеку от российских границ. Об этом в среду, 22 июля, сообщили в в Национальном центре управления обороной РФ.


Американские самолеты проводили разведку над акваторией Черного моря, а немецкий — над Балтийским морем. По данным центра, все иностранные воздушные суда были сопровождены российскими военными самолетами.

«Силами дежурных по противовоздушной обороне сил Черноморского и Балтийского флотов осуществлено их сопровождение», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что нарушения российских границ допущено не было.

Ранее в этот же день сообщалось, что Черноморский флот России отслеживает действия кораблей и авиации НАТО, принимающих участие в учениях Sea Breeze – 2020 на северо-западе Черного моря. Учения Sea Breeze – 2020 стартовали 20 июля в Черном море. В них задействованы военные корабли ВМС Украины и стран НАТО, в том числе эсминец ВМС США Porter и противолодочный самолет P-8 Poseidon ВМС США.

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