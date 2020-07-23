Полеты Boeing 737 Max могут возобновиться зимой 2021 года. Wall Street Journal сообщает, что авиауправление США должно получить разрешение других стран, это займет определенное время. Boeing планирует восстановить сертификацию программного обеспечения лайнера. Время уйдет и на подготовку пилотов, и на техобслуживание самолетов этой модели. Эксплуатация самолетов была временно прекращена после двух авиакатастроф.

Полеты Boeing 737 Max могут возобновиться зимой 2021 года. Wall Street Journal сообщает, что авиауправление США должно получить разрешение других стран, это займет определенное время. Boeing планирует восстановить сертификацию программного обеспечения лайнера. Время уйдет и на подготовку пилотов, и на техобслуживание самолетов этой модели. Эксплуатация самолетов была временно прекращена после двух авиакатастроф.