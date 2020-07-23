ВВС США заказали разработку мини-ракет для самообороны истребителей

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Американские боевые самолеты в скором времени получат на вооружение специальные миниатюрные ракеты, предназначенные для самообороны от ракет противника. Как сообщает NPlus1 со ссылкой на DefPost, исследовательская лаборатория ВВС США подвела итоги конкурса на данную разработку, объявленного еще в 2016 году.

Американская компания Raytheon стала победителем конкурса на создание миниатюрных ракет для самозащиты истребителей (MSDM, Miniature Self Defense Missile). Кроме нее в конкурсе участвовали компании Lockheed Martin и Boeing. Специалисты Raytheon должны будут разработать, собрать и испытать несколько боеприпасов. На создание прототипа и испытания выделяется 93,4 млн. долларов.

Разработку ракеты и ее испытания в рамках данного проекта компания должна завершить к октябрю 2023 года. По итогам будет принято решение о заключении контракта на серийное производство боеприпаса и поставку его в войска.

Подробности самого проекта не раскрываются. Среди известных требований к новому боеприпасу называются способность MSDM нацеливаться на ракету противника и поражать ее прямым попаданием и что длина ракеты не должна превышать метра.

В командовании ВВС уверены, что наличие MSDM позволит американским истребителям действовать в так называемых зонах с ограничением или воспрещением маневра (A2/AD).