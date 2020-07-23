Войти
Военное обозрение

ВВС США заказали разработку мини-ракет для самообороны истребителей

48
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американские боевые самолеты в скором времени получат на вооружение специальные миниатюрные ракеты, предназначенные для самообороны от ракет противника. Как сообщает NPlus1 со ссылкой на DefPost, исследовательская лаборатория ВВС США подвела итоги конкурса на данную разработку, объявленного еще в 2016 году.

Американская компания Raytheon стала победителем конкурса на создание миниатюрных ракет для самозащиты истребителей (MSDM, Miniature Self Defense Missile). Кроме нее в конкурсе участвовали компании Lockheed Martin и Boeing. Специалисты Raytheon должны будут разработать, собрать и испытать несколько боеприпасов. На создание прототипа и испытания выделяется 93,4 млн. долларов.

Разработку ракеты и ее испытания в рамках данного проекта компания должна завершить к октябрю 2023 года. По итогам будет принято решение о заключении контракта на серийное производство боеприпаса и поставку его в войска.

Подробности самого проекта не раскрываются. Среди известных требований к новому боеприпасу называются способность MSDM нацеливаться на ракету противника и поражать ее прямым попаданием и что длина ракеты не должна превышать метра.

В командовании ВВС уверены, что наличие MSDM позволит американским истребителям действовать в так называемых зонах с ограничением или воспрещением маневра (A2/AD).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Raytheon
Похожие новости
18.05.2020
"Это так безумно": почему Трамп отругал Обаму за F-35
01.07.2019
Гиперзвуковой кулак Поднебесной
05.05.2016
ВПК США: Милитаризация гражданской промышленности или развитие на основе военных технологий
16.12.2014
Вооружить стало лучше
02.04.2010
Пентагон продлил сроки тендера ВВС по просьбе EADS
13.10.2008
Тайвань намерен приобрести 30 вертолетов AH-64D "блок-3" Apache Longbow
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.07 00:20
  • 7
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 22.07 23:31
  • 15
Новые корабли: «Прибой» вместо французских «Мистралей»
  • 22.07 23:00
  • 2
ABC (Испания): Путин показывает мощь ВМФ, чтобы запугать Украину
  • 22.07 21:54
  • 20
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 22.07 20:49
  • 1
Первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформе в Атлантике
  • 22.07 20:39
  • 1
Пентагон признал: «Супер-пупер ракета» Трампа C-HGB существует
  • 22.07 20:32
  • 8
Smuzzle: новое слово в стрелковом оружии
  • 22.07 20:31
  • 2
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
  • 22.07 20:21
  • 3
Главред (Украина): у Путина кишка тонка идти на Украину войной
  • 22.07 20:21
  • 52
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 22.07 20:13
  • 1
США захотели активно тестировать свои «супер-пупер»-ракеты
  • 22.07 19:57
  • 16
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 22.07 19:25
  • 1
Танки "Абрамс" и "Джавелины" сожгли в США 3 из 4 украинских Т-84 "Оплот"
  • 22.07 18:44
  • 2
Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по узлу Балхаш, входившему в российскую СПРН
  • 22.07 17:15
  • 1
Эксперт оценил возможное сокращение расходов на вооружение в России