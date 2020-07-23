Госдума приняла закон, приравнивающий отчуждение территории РФ к экстремизму

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Законопроект, приравнивавший отчуждение российских территорий к экстремизму, принят сегодня Госдумой в третьем и окончательном чтении. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной думы.

Законопроект разработан сопредседателями рабочей группы по подготовке изменений в конституцию Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом и является первым подготовленным по итогам внесения изменений в Конституцию России.

Согласно новому закону, экстремизмом признается не только нарушение территориальной целостности России, но и отчуждение части ее территории. При этом уточняется, что под действие закона не подпадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы России с сопредельными государствами.

Вместе с данным законопроектом в одном пакете представлены поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных нарушениях, однако они будут рассмотрены уже на осенней сессии Госдумы. Согласно этим поправкам, за впервые совершенное правонарушение будет налагаться штраф: для граждан — от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч, для юридических — от 200 до 300 тысяч рублей. Сумма штрафа возрастет, если призывы осуществлялись через СМИ или интернет.

Повторные призывы повлекут уже уголовную ответственность, предусматривающую штраф до 400 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 4-х лет. Кроме того, в УК предлагается добавить новую статью 280.2 "Нарушение территориальной целостности РФ". Санкционная часть этой статьи устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет.

(...) Многие горячие головы, возможно, остудят после того, как мы примем нормы этого закона. И они поймут, что это очень серьезно наказывается. Любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться

- заявил спикер ГД Вячеслав Володин.