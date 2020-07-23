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Военное обозрение

Индия провела испытания противотанковой управляемой ракеты Nag

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Источник изображения: https://ru.wikipedia.org/DRDO

В Индии прошли испытания противотанковой управляемой ракеты Nag в режиме прямой атаки и атаки бронетехники сверху. Их проводила Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) неподалеку от города Баласор в штате Одиша.

Об этом сообщило индийская газета Financial Express.

Индия усилила военные приготовления в связи с напряженной обстановкой на индийско-китайской границе.

И хотя испытывался вариант ПТУР Nag воздушного базирования (HELINA), который теперь называется Dhruvastra, стрельбы проводились без применения вертолетов - в так называемом наземном.


Следующим этапом испытаний противотанковых ракет станут стрельбы с использованием вертолетов Dhruv и Rudra индийского производства. Их выпускает компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

ПТРК Nag, что в переводе с санскрита означает «кобра», относится к категории противотанковых управляемых ракет третьего поколения «выстрелил и забыл». Он предназначен как для использования военно-воздушными силами, так и мотострелковыми подразделениями, ведь ракеты могут запускаться с наземных или воздушных платформ. В наземном варианте в качестве носителя используется NAMICA, которая представляет собой модернизированный советский БМП-2. Сейчас такие установке имеются в районе границы с Китаем в провинции Ладакх.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Продукция
Dhruv
Helina
БМП-2
Компании
DRDO
HAL
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