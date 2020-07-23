Индия провела испытания противотанковой управляемой ракеты Nag

Источник изображения: https://ru.wikipedia.org/DRDO

В Индии прошли испытания противотанковой управляемой ракеты Nag в режиме прямой атаки и атаки бронетехники сверху. Их проводила Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) неподалеку от города Баласор в штате Одиша.

Об этом сообщило индийская газета Financial Express.

Индия усилила военные приготовления в связи с напряженной обстановкой на индийско-китайской границе.

И хотя испытывался вариант ПТУР Nag воздушного базирования (HELINA), который теперь называется Dhruvastra, стрельбы проводились без применения вертолетов - в так называемом наземном.

#WATCH Trials of Helicopter-launched Nag Missile (HELINA), now named Dhruvastra anti-tank guided missile in direct and top attack mode. The flight trials were conducted on 15&16 July at ITR Balasore (Odisha). This is done without helicopter. pic.twitter.com/C8hMj0VhDE - ANI (@ANI) July 22, 2020

Следующим этапом испытаний противотанковых ракет станут стрельбы с использованием вертолетов Dhruv и Rudra индийского производства. Их выпускает компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

ПТРК Nag, что в переводе с санскрита означает «кобра», относится к категории противотанковых управляемых ракет третьего поколения «выстрелил и забыл». Он предназначен как для использования военно-воздушными силами, так и мотострелковыми подразделениями, ведь ракеты могут запускаться с наземных или воздушных платформ. В наземном варианте в качестве носителя используется NAMICA, которая представляет собой модернизированный советский БМП-2. Сейчас такие установке имеются в районе границы с Китаем в провинции Ладакх.