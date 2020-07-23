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Typhoon «ударил» по Су-35

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Eurofighter Typhoon
Eurofighter Typhoon.
Источник изображения: Christopher Furlong / Getty Images

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто написал письмо своей коллеге из Австрии Клаудии Таннер с предложением о начале переговоров по приобретению всех 15 австрийских истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon, сообщает Defense News, ссылаясь на индонезийскую прессу.

Американское издание отмечает, что данная новость появилась на фоне того, как Госдепартамент США одобрил Индонезии покупку американских конвертопланов Bell V-22 Osprey. Там же отмечается, что еще в 2017 году Австрия приняла решение о выводе из эксплуатации Typhoon в пользу «более эффективного и экономичного» решения.

«Решение об австрийских Typhoon, которые все являются самолетами Tranche 1, сконфигурированными в первую очередь для выполнения задач ПВО [противовоздушной обороны], является ударом по стремлению России продать истребитель Су-35 Индонезии», — пишет издание.

Defense News напоминает, что Индонезия выбрала Су-35 в качестве преемника действующих Су-27 и Су-30. Соответствующий контракт с Россией на сумму 1,14 миллиарда долларов, переговоры по которому завершились в 2018 году, не был подписан Индонезией, как утверждает издание, из-за опасения санкций со стороны США.

В июле глава секретариата оборонпрома Турции Исмаил Демир заявил, что затраты по программе создания F-35 Lightning II после исключения из нее турецких подрядчиков вырастут на 600 миллионов долларов и дополнительно приведут к увеличению цены на каждый такой самолет на 7-9 миллионов долларов.

В феврале 2018 года «Интерфакс», ссылаясь на источник в Джакарте, сообщил, что Россия подписала соглашение на поставку 11 многофункциональных истребителей Су-35 Индонезии в обмен на закупку ее национальных товаров, в частности, пальмового масла.

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Австрия
Индонезия
Россия
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Турция
Продукция
EF-2000
F-35
MV-22 Osprey
Су-27
Су-30
Су-35
Компании
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