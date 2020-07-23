«Сапсан» ставят на крыло: каким будет новейший вертолет России

В России начались летные испытания новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан»

Транспортно-боевой Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан» приступил к летным испытаниям. В будущем, как ожидается, эта машина будет использоваться спецназом в самых сложных условиях. «Газета.Ru» пообщалась с экспертами из отрасли, чтобы выяснить, каким будет новейший вертолет России.

Первый этап испытаний вертолета Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан», как сообщил РИА "Новости" генеральный директор холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Андрей Богинский, планируется завершить в ноябре.

В дальнейшем к полетам подключатся еще две машины данного типа. Планируется, что Ми-8АМТШ-ВН сможет забрасывать 37 десантников в район боевых действий или эвакуировать 12 раненых на носилках.

В некоторых источниках приводятся сведения, что вертолет Ми-8АМТШ-ВН является усовершенствованной версией вертолета Ми-8/17, созданной с учетом сирийского опыта. На самом деле, подсказывают эксперты «Газеты.Ru»,

новый вертолет является модернизацией версии АМТШ разработки Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ) и его главное отличие - комплекс управляемого оружия.

Ми-8АМТШ-ВН оснащается турбовальными двигателями ВК-2500-03 разработки и производства АО «ОДК-Климов» (входит в ОДК госкорпорации "Ростех"). с модернизированной трансмиссией и с улучшенными высотно-климатическими характеристиками и новой несущей системой. В чрезвычайном (кратковременном) режиме ВК-2500-03 может развить мощность до 2800 л. с.

Для двигателя ВК-2500ПС-03 установлен межремонтный ресурс 2000 часов/2000 циклов. Назначенный ресурс и ресурс до первого капитального ремонта увеличены с 2000 часов/530 циклов до 6000 часов/6000 циклов и 2000 часов/2000 циклов соответственно. ВК-2500ПС-03 изготавливается из российских деталей и комплектующих, имеет улучшенные эксплуатационные характеристики в сравнении с базовым двигателем ВК-2500, и предназначен для установки на новейшие российские вертолеты.

Основное конструктивное отличие ВК-2500ПС-03 (и это главная его черта) - наличие цифровой системы управления типа FADEC (электронная система управления двигателем с полной ответственностью) - БАРК-6В-7С разработки АО «ОДК-Климов». Новая система управления позволяет увеличить ресурс горячей части двигателя и запас газодинамической устойчивости мотора на переменных режимах и эволюциях вертолета, существенно уменьшить массу и объем агрегатов электронной части системы и соединительных кабелей летательного аппарата. Время обслуживания в эксплуатации двигателя ВК-2500ПС-03 сокращено в два раза, улучшена функциональность системы управления двигателя, благодаря чему повышается надежность и безопасность полетов.

Крейсерская скорость новейшего вертолета составляет 260 км/час, а максимальная - 280 км/час.

Однако эти показатели достигнуты при сертификации гражданской версии, без подвесок вооружения. К примеру, максимальная скорость Ми-24 согласно паспортным данным составляет 335 км/час. Однако при подвешенных блоках с оружием уже на 290 км/час в вертолете возникает такая тряска, что, по сведениям источников «Газеты.Ru», у пилотов «просто зубы выпадают».

На вертолет Ми-8АМТШ-ВН установлен обновленный состав вооружения. В некоторых источниках указывается, что главной особенностью «Сапсана» стало применение на фермах спецподвески двух курсовых пулеметов калибра 12,7 мм. Это не совсем верно.

Наличие курсовых пулеметов не может считаться главной особенностью Ми-8АМТШ-ВН, настоящая изюминка этого вертолета - комплекс управляемого вооружения. Курсовые пулеметы (в частности, 7,62 мм ПКТ) устанавливали на боевые вертолеты в инициативном порядке еще во времена афганской войны, и это началось в баграмском и кандагарском вертолетных полках. Огонь из этих пулеметов в ходе боевого вылета вел командир. Своего рода это «факультатив», а отнюдь не главное вооружение.

Кабина экипажа и основные агрегаты вертолета Ми-8АМТШ-ВН прикрыты броней из титанового сплава, а пол кабины и борта до иллюминаторов закрываются съемной кевларовой броней.

На транспортно-боевой Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан» установлено новое пилотажно-навигационное оборудование. Для повышения боевой живучести применен принцип комбинации «стеклянной кабины» и надежных аналоговых приборов. Машина адаптирована для боевого применения в ночных условиях.

В ряде источников указывается, что по огневой мощи Ми-8АМТШ-ВН резко превзойдет нынешние ударные вертолеты. Машина будет оснащаться «изделием 305» или перспективной управляемой ракетой «Гермес-А» с дальностью стрельбы до 20-25 километров. Это вдвое больше, чем у любых других вертолетных ПТУР, имеющихся сейчас на оснащении армейской авиации ВКС РФ. Сообщается, что такими средствами поражения также планируется оснастить модернизированные Ка-52М и Ми-28НМ.

Между тем «изделие 305» разрабатывалось в первую очередь как раз для Ми-28НМ и Ка-52М, а Ми-8АМТШ-ВН в этом плане будет «третьим в очереди», подсказывают источники «Газеты.Ru».

«Гермес-А» является противотанковым комплексом нового поколения, возможности которого на порядок превосходят существующие отечественные противотанковые комплексы.

В настоящий момент российские боевые вертолеты применяют несколько типов противотанковых управляемых ракет (ПТУР) - «Штурм», «Атака» и «Вихрь».

Ракеты комплексов «Штурм» и «Атака» имеют радиокомандную систему наведения, что до определенной степени ограничивает маневр вертолета после пуска изделия.

Радиокомандное наведение требует нахождения цели в пределах прямой видимости, что до некоторой степени не позволяет вертолету до момента попадания укрыться от средств ПВО противника за складками рельефа местности или уйти на предельно малые высоты. Маневр боевой машины возможен, уточняют источники «Газеты.Ru», но в пределах 30 градусов влево-вправо. Штурман-оператор вертолета в этот момент должен удерживать маркер на цели.

«Вихрь» является более совершенной ПТУР. Эта ракета наводится на цель путем телеориентирования в луче лазера (приемник, расположенный в хвостовой части ракеты принимает направленное на цель модулированное лазерное излучение и автопилот ракеты, определяя по параметрам модуляции луча положение относительно его центра, вырабатывает команды, обеспечивающие ее удержание на оси луча). Что также требует нахождения цели в пределах прямой видимости и накладывает ограничения на маневрирование вертолета после пуска.

В некоторых источниках указывается, что дальность пуска ракет «Вихря», также, как и последних модификаций ракет комплекса «Атака», составляет до 10 километров. Однако уверенное поражение цели «Атакой» обычно происходит на дальности 6, максимум до 8 км.

Вышеуказанных недостатков полностью лишен комплекс «Гермес-А».

Ракета «Гермеса» имеет комбинированную систему наведения - инерциальную (с возможности коррекции по командам от РЛС вертолета) на основном участке полета и самонаведение на конечном.

Масса боевой части (по разным оценкам) составляет 28-30 килограммов, что более чем в 2 раза увеличена по сравнению с существующими БЧ отечественных ПТУР. Сама боевая часть «Гермеса» может быть двух видов - бронебойной или осколочно-фугасной.

Ракета «Гермеса» атакует цель по навесной траектории, что обеспечивает поражение бронетехники в наиболее уязвимую верхнюю часть, где толщина брони минимальна, а значительная масса боевой части управляемой ракеты в подобном случае не оставляет бронеобъекту противника шансов на выживание.

Помимо этого, ракета «Гермеса» позволит точечно поражать любые другие объекты противника, к примеру, различные фортификационные сооружения, объекты инфраструктуры и т.д.

Помимо управляемых ракет, Ми-8АМТШ-ВН оснастят набором из блоков неуправляемых реактивных снарядов, крупнокалиберных пулеметов, подвесных контейнеров с авиационными пушками и автоматическими гранатометами.

Наконец, «Сапсан» сможет применять и авиабомбы массой от 50 до 500 килограммов.

Один из вариантов подвески средств поражения предполагает использование четырех современных ракет «воздух-воздух» малой дальности «Верба».

Все радиоэлектронное оборудование вертолета будет объединено бортовым комплексом ИБКВ-17ВП. Он обеспечивает пилотирование и навигацию боевой машины днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях экипажем, состоящим из двух пилотов, инструментальный заход на посадку, заход на посадку по сигналам GPS/ГЛОНАСС, автоматический контроль работы вертолетного оборудования. Дублированная вычислительная система вертолетовождения обеспечивает непрерывное счисление текущих координат места вертолета и по данным автономных средств навигации коррекцию (автоматическую или по команде экипажа).

Навигационная информация наложена на подвижную карту, на которой выводится изображение подстилающей поверхности, формируемое системой раннего предупреждения приближения к земле и изображение от метеолокатора.

Дополнительно может выводиться изображение от различных оптических систем и видеокамер, установленных на борту.

Для защиты от переносных зенитных ракетных комплексов предусматривается установка станции оптико-электронного подавления Л370В35МС (военная версия - «Витебск», гражданская - «Президент-С»).

В ее состав входит аппаратура обнаружения лазерного облучения, ультрафиолетовый пеленгатор факта пуска ракет, система управления устройства выброса ЛТЦ (ложных тепловых целей).

Чрезвычайно удачная конструкция вертолета Ми-8, который начал серийно выпускаться еще в 1965 году, до сих пор позволяет добиваться нужных результатов при модернизации базовой версии.

Контракт на поставку первых 10 транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан» был подписан с холдингом «Вертолеты России» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». В первую очередь эта машина предназначена для российских сил специальных операций.

Михаил Ходаренок