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ЦАМТО

Греция финализирует сделку по закупке 20 истребителей F-35A "Лайтнинг-2" в 2021 году

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Источник изображения: Tonkatsu298/YouTube

ЦАМТО, 22 июля. Греция планирует подписать письмо о принятии предложения (LoA) по закупке 20 многофункциональных истребителей пятого поколения F-35A "Лайтнинг-2" производства компании Lockheed Martin в 2021 году.

Как сообщается на странице ВВС Греции в Twitter, стоимость готовящегося контракта оценивается в сумму почти 3 млрд. долл. (85 млн. долл. за единицу) с поставками первых машин в 2025-2026 гг. Соглашение также включает услуги по обучению, материально-техническому обеспечению, модернизации инфраструктуры.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в начале января 2020 года министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о том, что "Греция хотела бы закупить американские F-35, чтобы попытаться добиться превосходства в воздухе перед соседней Турцией".

Военно-воздушные силы Греции рассматривали возможность приобретения новых самолетов в течение многих лет для замены устаревших модификаций F-16 и F-4, которые все еще эксплуатируются.

Приобретение F-35 стало бы весомым дополнением к модернизации имеющихся истребителей F-16 к версии "Вайпер", которая уже ведется и будет завершена, как ожидается, в 2023-2024 гг. Недавно также были подтверждены планы по модернизации "Мираж-2000" французского производства.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в период с 5 по 8 января посетил США с официальным визитом. В ходе пресс-конференции 7 января после встречи с президентом США Дональдом Трампом греческий премьер заявил о заинтересованности Афин в участии в программе JSF (Joint Strike Fighter), учитывая, что страна выходит из экономического кризиса.

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