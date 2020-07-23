Четыре боевых корабля и две подлодки заложили в России 20 июля

Новейший фрегат "Адмирал Касатонов" проекта 22350 приняли в состав Военно-морского флота России. Во вторник, 21 июля, на нем подняли Андреевский флаг. Также состоялась заклада еще двух фрегатов того же проекта и двух универсальных десантных кораблей нового проекта.

20 июля в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе "Северная верфь" состоялась торжественная церемония одновременной закладки для ВМФ России двух фрегатов проекта 22350, но, как сообщается, значительно модифицированных. Они будут носить имена: "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов". В частности, они получат усиленное ударное вооружение в виде 24 вертикальных пусковых установок комплекса УКСК. На уже построенных и строящихся фрегатах таких установок по 16.

Корабли проекта 22350 типа "Адмирал Горшков" - это серия многоцелевых фрегатов с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны. Предполагается, что именно они станут основными боевыми кораблями отечественного ВМФ.

К особенностям их конструкции можно отнести широкое использование композитных конструкционных материалов в надстройке корабля. Это позволило обеспечить снижение уровня вторичного радиолокационного поля корабля посредством поглощения и рассеивания радиоволн. Физические поля фрегатов также минимизированы. Архитектура надстроек выполнена по технологии малозаметности "стелс". Все это привело к значительному снижению радиолокационной и оптической заметности фрегатов.

Как утверждается, фрегаты обладают хорошими мореходными качествами и успокоителями качки новой конструкции. Применение оружия возможно при волнении моря до 5 баллов. Водоизмещение стандартное - 4550 тонн. Скорость полного хода - 29,5 узлов. Дальность плавания - 4500 морских миль на 14 узлах. Автономность плавания - 30 суток. Экипаж - 180-210 человек.

Фрегаты несут комплекс вооружения, состоящий из ракетного, артиллерийского, радиотехнического и других видов оружия.

Вертикальные пусковые установки могут использоваться для применения универсальных ракет типа "Калибр-НК" и перспективных гиперзвуковых "Цирконов".

Артиллерийское вооружение корабля - это 130 мм автоматическая артиллерийской установкой А-192М. Номенклатура боеприпасов позволяет ей поражать береговые, морские и воздушные цели.

Противолодочное вооружение фрегатов состоит из двух побортно размещенных в средней части надстройки счетверенных пусковых установок комплекса противолодочной обороны и противоторпедной защиты "Пакет-НК".

Также фрегаты несут на борту по одному противолодочному вертолету Ка-27.

Вне сомнения, фрегаты проекта 22350 заметно усилят боевую мощь российского Военно-морского флота.

В понедельник, 20 июля 2020 года на судостроительном заводе "Залив" в Керчи в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина также состоялась церемония официальной закладки для ВМФ России универсальных десантных кораблей "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" проекта 23900. Проект разработан в Зеленодольском проектно-конструкторском бюро.

Для нашего Флота это корабли действительно нового поколения, которые обладают внушительными характеристиками.

Водоизмещение - 25000 тонн. Длина - 220 м. Ширина - 33 м. Скорость хода - 22 узла. Дальность плавания - 6000 морских миль.

Автономность - 60 суток. Экипаж - 320 человек.

Каждый десантный корабль может нести на борту до 1000 морских пехотинцев и до 75 единиц боевой техники.

Состав авиационной группы - более 20 десантных вертолетов Ка-29, противолодочных Ка-27, либо ударных Ка-52К.

Для доставки десанта, помимо десантных вертолетов, в доковой камере корабля будут размещаться до 6 десантных катеров проекта 11770 "Серна".

Если учесть, что 20 июня в Северодвинске заложили еще и два многоцелевых атомных подводных крейсера "Воронеж" и "Владивосток" проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М"), то можно сделать вывод о появлении новой традиции. Наряду со ставшим привычным единым днем военной приемки может возникнуть и единый день закладки боевых кораблей. Наверное, это очень хорошо. Смущает одно. Эта возможная традиция взяла начало в понедельник, да еще 20 числа - в не самый лучший день и число для суеверных моряков. А вот Андреевский флаг над фрегатом "Адмирал Касатонов" подняли с соблюдением всех морских традиций и в очень урочный день. Вот у него всегда будет семь футов под килем.

Сергей Птичкин