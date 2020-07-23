Огонь по своим: один Abrams подбил другой на ночных стрельбах в США

Серьезный инцидент с танками М1А2 произошел в минувший понедельник в ходе ночных стрельб на одном из военных полигонов США.

M1A2 vs M1A2 - friendly fire On July 20, 2020, the command of tank fired the M1002 at 2600m. at another M1 Abrams, confusing it with a moving target. As a result of the incident........⤵️https://t.co/NGl7rTO389 pic.twitter.com/KOaHexAOBg — The Dead District (@TheDeadDistrict) July 22, 2020

В занятиях участвовал взвод танков Abrams. Наводчик одного из них принял находящуюся на расстоянии 2 600 метров другую боевую машину за движущуюся мишень и выстрелил по ней 120-мм практическим боеприпасом M1002.

Снаряд точно поразил цель, попав в верхнюю часть башни. В результате пострадал наводчик подбитого танка - он получил осколочное ранение в грудь с поражением легкого и лишился нескольких пальцев на левой руке.

Судя по обнародованным фотографиям, несмотря на то, что использовалось не боевое средство поражения, а имитатор многоцелевого M830A1, танк получил достаточно серьезные повреждения. К примеру, был вырван панорамный тепловизионный прицел.

Это уже не первое происшествие с танками Abrams в сухопутных войсках США. В марте сообщалось о пожаре в расположении 2-ой кавалерийской дивизии. Тогда полностью сгорел М1А2.

Накануне на учениях украинский армии одна из БМП-2 поразила огнем из 30-мм автоматической пушки однотипную бронемашину, в которой погиб командир экипажа.

Алексей Брусилов