Войти
Российская газета

Огонь по своим: один Abrams подбил другой на ночных стрельбах в США

50
0
0
Источник изображения: rg.ru

Серьезный инцидент с танками М1А2 произошел в минувший понедельник в ходе ночных стрельб на одном из военных полигонов США.

В занятиях участвовал взвод танков Abrams. Наводчик одного из них принял находящуюся на расстоянии 2 600 метров другую боевую машину за движущуюся мишень и выстрелил по ней 120-мм практическим боеприпасом M1002.

Снаряд точно поразил цель, попав в верхнюю часть башни. В результате пострадал наводчик подбитого танка - он получил осколочное ранение в грудь с поражением легкого и лишился нескольких пальцев на левой руке.

Судя по обнародованным фотографиям, несмотря на то, что использовалось не боевое средство поражения, а имитатор многоцелевого M830A1, танк получил достаточно серьезные повреждения. К примеру, был вырван панорамный тепловизионный прицел.

Это уже не первое происшествие с танками Abrams в сухопутных войсках США. В марте сообщалось о пожаре в расположении 2-ой кавалерийской дивизии. Тогда полностью сгорел М1А2.

Накануне на учениях украинский армии одна из БМП-2 поразила огнем из 30-мм автоматической пушки однотипную бронемашину, в которой погиб командир экипажа.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
БМП-2
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
12.02.2020
Саакашвили окончательно избавил Грузию от авиации и флота
11.02.2019
Gazeta Finansowa (Польша): российский мыльный пузырь
09.12.2015
Армия народа
24.03.2014
Российская армия должна стать более гибкой и лучше оснащенной
27.04.2011
Подсчет потерь на фоне туманных перспектив
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.07 00:20
  • 7
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 22.07 23:31
  • 15
Новые корабли: «Прибой» вместо французских «Мистралей»
  • 22.07 23:00
  • 2
ABC (Испания): Путин показывает мощь ВМФ, чтобы запугать Украину
  • 22.07 21:54
  • 20
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 22.07 20:49
  • 1
Первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформе в Атлантике
  • 22.07 20:39
  • 1
Пентагон признал: «Супер-пупер ракета» Трампа C-HGB существует
  • 22.07 20:32
  • 8
Smuzzle: новое слово в стрелковом оружии
  • 22.07 20:31
  • 2
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
  • 22.07 20:21
  • 3
Главред (Украина): у Путина кишка тонка идти на Украину войной
  • 22.07 20:21
  • 52
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 22.07 20:13
  • 1
США захотели активно тестировать свои «супер-пупер»-ракеты
  • 22.07 19:57
  • 16
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 22.07 19:25
  • 1
Танки "Абрамс" и "Джавелины" сожгли в США 3 из 4 украинских Т-84 "Оплот"
  • 22.07 18:44
  • 2
Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по узлу Балхаш, входившему в российскую СПРН
  • 22.07 17:15
  • 1
Эксперт оценил возможное сокращение расходов на вооружение в России