ВМФ РФ начинает испытания боевых модулей контейнерного типа

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Военно-морской флот РФ до конца лета начнет испытания новых боевых модулей, созданных на основе обычных морских контейнеров. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минобороны РФ.

Испытания боевых моделей на основе обычных 20- и 40-футовых морских контейнеров пройдут на морских полигонах Северного флота и должны завершиться до конца этого года. Подробности предстоящих испытаний не разглашаются.

Как сообщается, по итогам испытаний будет принято решение об установке систем вооружения и специального оборудования, собранных внутри обычных морских контейнеров, на различных типах кораблей, конструкция которых это предусматривает. В первую очередь речь идет о патрульных кораблях проекта 22160 "Василий Быков", корветах проекта 20386 "Дерзкий", а также патрульных ледоколах проекта 23550 типа "Иван Папанин". Возможна установка таких боевых модулей и на другие типы кораблей и судов, конструкция которых это позволяет.

Такие контейнеры, несущие различную "начинку", начиная от ПКР и крылатых ракет, заканчивая системами ПВО и торпедными аппаратами, монтируются на палубе или в подпалубном пространстве, подключаются к системе корабельного энергоснабжения и интегрируются в единую систему управления. При необходимости они могут работать автономно, без подключения к корабельным энергосетям.

По мнению военных экспертов, модульные корабли, состав вооружения которых может меняться в зависимости от выполняемых в данный момент задач, в скором времени вытеснят "классические" корабли, предназначенные для решения какой-то одной боевой задачи. Применение контейнерных боевых модулей значительно расширит диапазон выполняемых задач боевым кораблем в зависимости от складывающейся оперативной обстановки.