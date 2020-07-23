Реформа по-украински: Генштаб ВСУ предлагает сократить число танков в ротах

Источник изображения: Фейсбук/72 омбр ВСУ

На Украине думают о том, как привести штатную численность войск в соответствие с законодательством страны. На совещании, которое провел начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Корнейчук по поручению главнокомандующего, решили реформировать поэтапно.

Об этом рассказал глава Генштаба ВСУ в интервью изданию «АрміяInform», принадлежащему Минобороны Украины.

Идею реформирования воинского подразделения Корнейчук пояснил на примере артиллерийской батареи. В разных армиях мира они укомплектованы четырьмя, шестью или восемью орудиями. В ВСУ батареи шестипушечные. Расчет каждого орудия состоит по штату из шести человек, но так как людей не хватает, то его численность на практике меньше.

Корнейчук предложил два из шести орудий законсервировать, а четыре оставить. Тогда их расчеты будут укомплектованы полностью. При необходимости законсервированные пушки снова становятся в строй, а обслуживают их призванные резервисты.

То же самое он предложил сделать и с танковыми подразделениями. Он подал идею сократить численность танков в ротах с 10 до 8 или 9, а 1-2 танка законсервировать. Тогда бронетехника в боевых частях не будет простаивать из-за некомплекта экипажей.

Эти предложения на Украине встретили с критикой, заявив, что они могут "крайне негативно" повлиять на боеспособность вооружённых сил страны. Снижение числа танков в роте, как отмечается, не будет способствовать получению опыта молодыми военнослужащими.

Из комментариев экспертов в России:

Это реформа по-украински: слово "законсервировать" применительно к танкам можно смело заменить на "украсть и продать". Что-то подобное, к сожалению, имело место и у нас в 90-е.