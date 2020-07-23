Войти
Военное обозрение

Реформа по-украински: Генштаб ВСУ предлагает сократить число танков в ротах

60
0
0

Источник изображения: Фейсбук/72 омбр ВСУ

На Украине думают о том, как привести штатную численность войск в соответствие с законодательством страны. На совещании, которое провел начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Корнейчук по поручению главнокомандующего, решили реформировать поэтапно.

Об этом рассказал глава Генштаба ВСУ в интервью изданию «АрміяInform», принадлежащему Минобороны Украины.

Идею реформирования воинского подразделения Корнейчук пояснил на примере артиллерийской батареи. В разных армиях мира они укомплектованы четырьмя, шестью или восемью орудиями. В ВСУ батареи шестипушечные. Расчет каждого орудия состоит по штату из шести человек, но так как людей не хватает, то его численность на практике меньше.

Корнейчук предложил два из шести орудий законсервировать, а четыре оставить. Тогда их расчеты будут укомплектованы полностью. При необходимости законсервированные пушки снова становятся в строй, а обслуживают их призванные резервисты.

То же самое он предложил сделать и с танковыми подразделениями. Он подал идею сократить численность танков в ротах с 10 до 8 или 9, а 1-2 танка законсервировать. Тогда бронетехника в боевых частях не будет простаивать из-за некомплекта экипажей.

Эти предложения на Украине встретили с критикой, заявив, что они могут "крайне негативно" повлиять на боеспособность вооружённых сил страны. Снижение числа танков в роте, как отмечается, не будет способствовать получению опыта молодыми военнослужащими.

Из комментариев экспертов в России:

Это реформа по-украински: слово "законсервировать" применительно к танкам можно смело заменить на "украсть и продать". Что-то подобное, к сожалению, имело место и у нас в 90-е.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
23.04.2019
США будет приветствовать любого президента Украина - главное "антироссийская политика"
17.12.2018
Украина возвращает в строй "Шилки"
18.08.2017
Индия одобрила закупку у Украины двух турбин для фрегатов
17.12.2014
"Южмаш" без заказов и средств. Паралич гиганта
01.03.2011
Украинско-российский самолет Ан-158 завершил сертификацию для начала серийного выпуска
16.11.2006
"БОЛЬШОЙ САМОЛЕТ" ДЛЯ ПОДНЕБЕСНОЙ. РОССИЯ - ВОЗМОЖНЫЙ ПАРТНЕР КИТАЯ ПО АМБИЦИОЗНОМУ АВИАПРОЕКТУ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.07 00:20
  • 7
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 22.07 23:31
  • 15
Новые корабли: «Прибой» вместо французских «Мистралей»
  • 22.07 23:00
  • 2
ABC (Испания): Путин показывает мощь ВМФ, чтобы запугать Украину
  • 22.07 21:54
  • 20
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 22.07 20:49
  • 1
Первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформе в Атлантике
  • 22.07 20:39
  • 1
Пентагон признал: «Супер-пупер ракета» Трампа C-HGB существует
  • 22.07 20:32
  • 8
Smuzzle: новое слово в стрелковом оружии
  • 22.07 20:31
  • 2
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
  • 22.07 20:21
  • 3
Главред (Украина): у Путина кишка тонка идти на Украину войной
  • 22.07 20:21
  • 52
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 22.07 20:13
  • 1
США захотели активно тестировать свои «супер-пупер»-ракеты
  • 22.07 19:57
  • 16
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 22.07 19:25
  • 1
Танки "Абрамс" и "Джавелины" сожгли в США 3 из 4 украинских Т-84 "Оплот"
  • 22.07 18:44
  • 2
Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по узлу Балхаш, входившему в российскую СПРН
  • 22.07 17:15
  • 1
Эксперт оценил возможное сокращение расходов на вооружение в России