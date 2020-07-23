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Военное обозрение

Робототехническую платформу «Маркер» сделают полностью автономной

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Источник изображения: topwar.ru

Разработчики робототехнической платформы "Маркер", создающейся в интересах российского Минобороны, планируют научить робота вести боевые действия в автономном режиме, находясь от оператора в "сотни и тысячи километров". Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НПО "Анероидная техника"

Как пишет новостное агентство, разработчики "Маркера" ставят перед собой цель в перспективе сделать платформу полностью автономной, способной действовать на значительном удалении от оператора.

Одним из шагов в развитии проекта является повышение автономности. Дальность управления аналогичных робототехнических платформ ограничена 2-5 километрами. Одна из целей разработчиков – научить робототехнический комплекс выполнять задачи самостоятельно на более значительном удалении от оператора, на дальности сотни и тысячи километров в перспективе

- говорится в сообщении.

В настоящее время на платформе "Маркер" отрабатываются ключевые технологии наземной робототехники. Всего запланировано три этапа, к окончанию проекта будет произведена серия в пять машин - две колесные платформы и три гусеничные.

Пятая платформа, которая будет разработана к июню 2021 года, объединит в себе все лучшие полученные знания и компетенции за весь период работы над проектом

- заявили разработчики платформы.

О начале испытаний роботизированной платформы "Маркер", созданной совместно Фондом перспективных исследований и НПО "Андроидная техника", сообщалось в начале марта прошлого года. Платформа разработана по модульному принципу. В перспективе такое техническое решение позволит быстро заменять полезную нагрузку, системы наблюдения, а также модернизировать робота.

Конечной задачей проекта "Маркер" является создание полностью автономного комплекса, способного самостоятельно выполнять широкий круг работ. Оператор сможет ставить задачу, а все прочие вопросы робот станет решать самостоятельно – строить маршрут, искать цель и применять вооружение.

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