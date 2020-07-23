Завершены ходовые испытания второй подлодки «Волхов»

В Петербурге завершены ходовые испытания второй дизель-электрической подлодки «Волхов» проекта 636. Проверка комплекса оборудования проходила с 18 июня по 21 июля. Все системы и механизмы субмарины работают в штатном режиме. На Адмиралтейских верфях строят шесть подлодок проекта 636. Субмарины войдут в состав Тихоокеанского флота.

В Петербурге завершены ходовые испытания второй дизель-электрической подлодки «Волхов» проекта 636. Проверка комплекса оборудования проходила с 18 июня по 21 июля. Все системы и механизмы субмарины работают в штатном режиме. На Адмиралтейских верфях строят шесть подлодок проекта 636. Субмарины войдут в состав Тихоокеанского флота.