Войти
Известия.ru

Завершены ходовые испытания второй подлодки «Волхов»

51
0
0

В Петербурге завершены ходовые испытания второй дизель-электрической подлодки «Волхов» проекта 636. Проверка комплекса оборудования проходила с 18 июня по 21 июля. Все системы и механизмы субмарины работают в штатном режиме. На Адмиралтейских верфях строят шесть подлодок проекта 636. Субмарины войдут в состав Тихоокеанского флота.

В Петербурге завершены ходовые испытания второй дизель-электрической подлодки «Волхов» проекта 636. Проверка комплекса оборудования проходила с 18 июня по 21 июля. Все системы и механизмы субмарины работают в штатном режиме. На Адмиралтейских верфях строят шесть подлодок проекта 636. Субмарины войдут в состав Тихоокеанского флота.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
636.3
877 Палтус
ТОФ
Похожие новости
26.11.2019
Назван день спуска на воду подлодки "Волхов"
26.11.2019
Вторую субмарину типа "Варшавянка" для ТОФ спустят на воду 26 декабря
01.04.2019
Спущена на воду головная подводная лодка проекта 06363 для Тихоокеанского флота
29.06.2017
Сдача шести "Варшавянок" для Тихоокеанского флота будет сдвинута на 2022 год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.07 00:20
  • 7
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 22.07 23:31
  • 15
Новые корабли: «Прибой» вместо французских «Мистралей»
  • 22.07 23:00
  • 2
ABC (Испания): Путин показывает мощь ВМФ, чтобы запугать Украину
  • 22.07 21:54
  • 20
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 22.07 20:49
  • 1
Первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформе в Атлантике
  • 22.07 20:39
  • 1
Пентагон признал: «Супер-пупер ракета» Трампа C-HGB существует
  • 22.07 20:32
  • 8
Smuzzle: новое слово в стрелковом оружии
  • 22.07 20:31
  • 2
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
  • 22.07 20:21
  • 3
Главред (Украина): у Путина кишка тонка идти на Украину войной
  • 22.07 20:21
  • 52
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 22.07 20:13
  • 1
США захотели активно тестировать свои «супер-пупер»-ракеты
  • 22.07 19:57
  • 16
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 22.07 19:25
  • 1
Танки "Абрамс" и "Джавелины" сожгли в США 3 из 4 украинских Т-84 "Оплот"
  • 22.07 18:44
  • 2
Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по узлу Балхаш, входившему в российскую СПРН
  • 22.07 17:15
  • 1
Эксперт оценил возможное сокращение расходов на вооружение в России