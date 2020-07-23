Венгрия вооружается «Леопардами»

В Венгрии начался процесс замены советских танков немецкими. Вчера, 21 июля, портал defence-blog.com сообщил о том, что Германия приступила к поставкам венгерской армии танков Leopard 2.

Венгрия заказала 56 танков Leopard 2. В рамках сделки, детали которой не разглашаются, венгерская армия получит 44 новых основных боевых танка Leopard 2 новейшей версии A7+, а также 12 подержанных танков Leopard 2A4.

Танки Leopard 2A4 на пути из Германии в Венгрию Источник изображения: defence-blog.com

Модернизированные Leopard 2A4 из «излишков» компании KMW (Krauss-Maffei Wegmann) будут использоваться для учебных целей. Поставки Leopard 2 A7+ должны начаться в 2023 году. Немецкие танки предназначены для замены морально устаревших Т-72, состоящих на вооружении венгерской армии.

На вооружении армии Венгрии до недавних пор числилось 120 единиц Т-72. При этом только 30 из них находятся в основном составе вооружённых сил. Помимо танков Leopard 2, в рамках контракта с немецкой компанией KMW венгерская армия получит самоходные гаубицы 2000.