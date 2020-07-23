"Внушительные силы": чем США могут парализовать Россию

Ученый описал первый "парализующий" Россию удар США

США могут нанести парализующий удар по России, используя крылатые ракеты морского и воздушного базирования, стратегическую, тактическую и палубную авиацию, считает российский ученый. Доктор военных наук Константин Сивков отметил, что такие «достаточно внушительные силы» могут уже в первом ударе вывести из строя до 1 тыс. важных объектов в России или КНР.

У США есть силы, с помощью которых они могут нанести парализующий удар по России, написал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в издании «Военно-промышленный курьер».

Эксперт обратил внимание, что американцы могут опираться главным образом на крылатые ракеты морского (КРМБ) и воздушного (КРВБ) базирования, а также на стратегическую, тактическую и палубную авиацию.

«Состоящие на вооружении ВМС США КРМБ, имея дальность стрельбы до 1,6 тыс. км (по другим данным - до 2,4 тыс. км), обеспечивают поражение цели боевой частью 340-450 кг при точности попадания 5-10 м», - подчеркнул автор.

По словам Сивкова, потенциально на кораблях американских Военно-морских сил могут разместить до 4 тыс. КРМБ и около 1,1 тыс. - на подводных лодках. Эксперт уточнил, что реально из них может быть применено не более 3 тыс. КРМБ. Он выразил мнение, что всего группировка стратегической авиации США способна выпустить за вылет около 1,2 тыс. КРВБ.

«Помимо ракет, в рамках первого удара может быть задействовано до 2,5-3 тыс. самолетов тактической и палубной авиации, способной наносить удары по объектам на глубину до 600 км от границы», - указал автор.

Эксперт подчеркнул, что такие «достаточно внушительные силы» способны вывести из строя уже в первом ударе до тысячи важных объектов на территории России или Китая. Впрочем, по его словам, этому должны предшествовать длительная подготовка и соответствующая информационная кампания.

Как отметил автор, по продолжительности такой удар может длиться несколько часов, но у российского или китайского руководства будет 10-15 минут, чтобы принять решение о нанесении ответного ядерного удара.

Несколькими днями ранее стало известно, что осенью американский концерн Northrop Grumman получит из военного бюджета страны первый транш в $85 млрд на создание принципиально новой межконтинентальной баллистической ракеты. Предполагается, что к середине 2030-х годов это оружие полностью заменит все 450 МБР шахтного базирования Minuteman III, которые находятся в составе сил стратегического сдерживания США.

Проекту новой МБР присвоили обозначение GBSD (Ground based strategic deterrent - "Оружие стратегического сдерживания наземного базирования"). Срок службы перспективного оружия оценивают в 50 лет. Ожидается, что эта ракета поступит на вооружение уже в конце 2020-х и останется в строю вплоть до 2080-го. В открытом доступе сведений об этом оружии пока немного. По массогабаритным характеристикам МБР будет примерно соответствовать Minuteman III, поскольку Соединенные Штаты не планируют существенно дорабатывать шахтные пусковые установки.

Не изменится и место базирования МБР. На данный момент Minuteman III развернуты на трех базах американских ВВС - Уоррен в штате Вайоминг, Мальмстрем в штате Монтана и Майнот в штате Северная Дакота. На каждой из этих баз расположено по 150 ракет. Согласно планам Пентагона, первые МБР проекта GBSD могут поставить на боевое дежурство в 2027 году.

При этом полностью заменить предшественников они, как ожидается, смогут к 2036 году.

"Продление срока сохранения на вооружении Minuteman III менее выгодно по затратам, чем GBSD. У МБР данного типа будут поэтапно устаревать такие компоненты, как двигатель, система наведения и вид топлива. Если эти системы постепенно выходят из строя, то и ракету ждет та же судьба. На модернизацию требуется все больше денег", - говорил весной прошлого года генерал-лейтенант ВВС США Ричард Кларк.

Все находящиеся на вооружении 450 Minuteman III оснащены моноблочной боевой частью мощностью 300 килотонн. Дальность их полета составляет около 13 тыс. км. Система преодоления современной противоракетной обороны (ПРО) с 1970-х годов не претерпела существенных изменений и фактически исчерпывается только комплектом дипольных отражателей и несколькими ложными целями.

Кристина Сизова