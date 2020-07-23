Завершены госиспытания пистолета-пулемета Калашникова, разработанного в рамках ОКР "Витязь-МО"

ЦАМТО, 22 июля. Завершились государственные испытания пистолета-пулемета, разработанного концерном "Калашников" в рамках ОКР "Витязь-МО".

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование "9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20" для увековечивания памяти Виктора Михайловича Калашникова.

При выполнении ОКР за базу был принят серийно выпускаемый пистолет-пулемет "Витязь-СН". На этапе разработки были учтены замечания, выявленные при серийном изготовлении изделия, и приведены в соответствие с требованиями тактико-технического задания конструкция и состав изделия. В пистолете-пулемете Калашникова существенно улучшена эргономика оружия и прилагаемого к нему снаряжения, повышена надежность изделия, в его состав введен прибор малошумной стрельбы.

В состав ППК-20 входит ремень с одноточечным и двухточечным закреплением на пистолете-пулемете. Для переноски магазинов, крепежных устройств, приборов малошумной стрельбы, переходника, обойм и оружейной масленки в состав введена сумка из материала с цифровой маскирующей окраской.

Справочно:

Группой В.М.Калашникова разработано семейство пистолетов-пулеметов: "Бизон-2" (9х18), Бизон-2-01 (9х19), исполнение "Бизон-2-03" (опытный образец принимал участие в госиспытаниях в рамках ОКР "Баксанец"). В 2004 году группой В.М.Калашникова на базе пистолета-пулемета "Бизон-2-01" был разработан пистолет-пулемет "Витязь-СН", оснащенный коробчатым магазином вместимостью 30 патронов. В 2005 году пистолет-пулемет был принят на вооружение МВД РФ и в настоящее время состоит на вооружении специальных подразделений МВД РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".