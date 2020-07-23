Гении–самородки могут сделать ВС России еще мощнее

В технополисе «ЭРА» ждут современных Кулибиных и Ломоносовых

К перспективным армейским разработкам, которые связаны с искусственным интеллектом и другими инновациями, и, как правило, являются секретными, теперь по решению военного ведомства могут стать причастны и обычные граждане России. Не совсем, конечно, обычные. Это одиночные гении-самородки, которых иногда называют именами великих людей - Ивана Кулибина или Михаила Ломоносова, а также успешные научные и производственные коллективы. Для участия в программах им нужно заполнить заявку и представить свои идеи создания новых или применения существующих технологий, научно-исследовательские работы, которые рассмотрит МО РФ. В военном инновационном технополисе «ЭРА» (сокращенно от «Элита Российской Армии») согласно приказу Министра обороны РФ № 3090 от 03.07.2019 года уже стартовал прием заявок на Всероссийские конкурсы научно-исследовательских работ «Технологии искусственного интеллекта военного, двойного и специального назначения», которые проводятся в три этапа, первый начался 15 июля и завершится 15 сентября 2020 года, второй продлится с 15 сентября по 15 октября, третий – с 15 по 31 октября, сообщает военное ведомство.

Организатором конкурса является «Федеральное государственное автономное учреждение «Военный инновационный технополис «ЭРА». Новые проекты современных Кулибиных и Ломоносовых должны относиться к тематике технополиса и соответствовать всем рекомендациям в оформлении документации, а комплекты сопроводительной информации призваны полностью раскрыть их суть и преимущества. В резюме составляется краткое описание проекта, затем дается более развернутый вариант с организационным и производственным планами, оцениваются проектные риски, предлагается график финансирования и технологическая карта. Один участник может направить на конкурс несколько научно-исследовательских работ, организатор будет оценивать каждую поступающую заявку, но вправе отклонить представленную конкурсную работу, если она не отвечает требованиям.

Технополис начал работать год назад по восьми направлениям: от разработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ) до биоинженерных технологий. Осенью 2019 года были сформированы еще 6 новых. Для ВМФ – это перспективны автономные беспилотные надводные и подводные аппараты, для ВКС - малые космические аппараты, оружие на новых физических принципах и другие. В штате технополиса открылась лаборатория ИИ. Основной направленностью «Эры» являются информационные технологии. Девиз технополиса: «От идеи до конкретного образца за минимально возможные сроки».

В ходе конкурса военные специалисты оценят значимость и возможность воплощения полезных идей в рамках основных исследований, а главные критерии отбора – инновационная направленность, новизна и реализация проекта на практике.

Победители получат денежные гранты, которые поступят из Призовых фондов по следующим направлениям:

- для Всероссийского конкурса по поиску научно-исследовательских работ граждан РФ в интересах ВС РФ;

- для Всероссийского конкурса по поиску научных, инновационных, производственных групп или коллективов, способных к эффективной реализации перспективных проектов в интересах ВС РФ;

- для Всероссийского конкурса по поиску идей создания новых технологий и изделий, новых способов применения существующих технологий и изделий в интересах ВС РФ. Инновационный технополис «Эра» МО РФ, созданный по Указу президента в 2018 году, расположен на берегу Черного моря в городе Анапе. Корпуса наукограда стали именными: «Ломоносов», мини-завод «Кулибин», научно-лабораторный «Туполев», административно-деловой «Курчатов», два жилых комплекса на 1000 квартир – «Калашников» и «Королев». Прекрасные условия проживания и работы, благоприятный климат должны способствовать в разработке прорывных технологий, которые будут использоваться как в ВС, так в гражданской промышленности. В научной работе участвуют 23 предприятия оборонно-промышленного комплекса ((ОПК). Для проведения исследований также привлечены 200 операторов научных рот, которые за год службы под руководством опытных наставников вовлекаются в процесс создания новых образцов вооружения и венной техники. Их дальнейшее продвижение по карьерной лестнице контролируется соответствующими службами, ведется статистика трудоустройства. Порядок привлечения операторов рот к инициативным работам и направления совместных исследований с предприятиями ОПК на 2021 год будут обсуждаться в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2020» в период с 23 по 28 августа текущего года.

Тесная взаимосвязь между военными и гражданскими научными исследованиями позволит достижения, полученные на «гражданке», применять для укрепления обороноспособности страны. Возможно, что опыт большинства российских предпринимателей, чей бизнес выдержал ограничительные меры, вызванные пандемией COVID-19, будет полезен и для военных. Большинство организаций отдало предпочтение цифровым решениям, направленным на привлечение новых клиентов и взаимодействие с ними в формате онлайн, сообщили в Агентстве инноваций Москвы, ссылаясь на результаты всероссийского открытого конкурса «Инновации против кризиса». Многие из них тестируют систему BrainForce, которая является платформой для управления идеями и инновациями, и позволяет компаниям использовать потенциал сотрудников, клиентов и партнеров. На первом этапе происходит отбор идей и лучшие из них дорабатываются до уровня концепций, а на втором - подключаются эксперты.

В середине июня на официальном сайте Пентагона сообщалось, что американская армия, являясь третьим по величине федеральным работодателем, также стремится привлекать новые таланты из гражданского населения и использовать их идеи. В ведомстве разрабатываются специальные программы, чтобы помогать талантливым сотрудникам в дальнейшем росте.

Ирина Дронина