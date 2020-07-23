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Российская газета

Копия новейшего китайского истребителя замечена на военной базе в США

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Источник изображения: Google Maps

Авиация корпуса морской пехоты США в ходе подготовки личного состава продолжает использовать полномасштабную копию самого современного боевого самолета КНР - истребителя пятого поколения Chengdu J-20.

Впервые этот необычный аппарат был замечен в США в аэропорту Саванны (штат Джорджия) еще два года назад. Тогда некоторые авиационные эксперты, принявшие его за настоящий, ломали головы, предполагая, как же он мог оказаться за океаном. В качестве одной из версий рассматривался даже угон.

На самом деле все объяснялось просто, командование Корпуса морской пехоты США, озабоченное растущей военной мощью Китая, заказало на одном из предприятий США макет "Черного орла", который и должен был использоваться в учебных целях.

Ситуация с копией J-20 была подробно разобрана авиационным порталом The Aviationist.

Этот же источник обнародовал новые снимки "китайского самолета", замеченного на военном объекте морпехов в Северной Каролине. Здесь эксплуатируются самолеты вертикального взлета и посадки AV-8B Harrier II, а также новейшие Lockheed Martin F-35B Lightning II.

В американских вооруженных силах в ходе учений различного масштаба стараются максимально реалистично изобразить своих вероятных противников. Поэтому здесь часто применяется иностранная военная техника или ее имитации, которые находятся на вооружении специальных хорошо подготовленных подразделений.

J-20 выпускается серийно и, несмотря на определенные проблемы с двигателями, считается опасным противником. Этим и объясняется такой высокий интерес к нему со стороны США.


Алексей Моисеев

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Страны
Китай
США
Продукция
F-35
F-35B
Harrier
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Военные учения
Истребитель 5 поколения
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