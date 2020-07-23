Турецкие F-35 продали ВВС США

Пентагон выкупил у компании Lockheed Martin восемь истребителей пятого поколения F-35A, построенных для Турции. Сумма сделки составила 862 миллиона долларов, самолеты передадут американским ВВС.

Покупка истребителей включена в ранее заключенный контракт между авиастроительной корпорацией и военным ведомством. Для этого документ пришлось изменить. Договором также предусмотрена адаптация самолетов под нужды ВВС США, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Пентагона.

Турция планировала купить 100 истребителей, производить ряд комплектующих для них и организовать на своей территории сервисный центр по обслуживанию самолетов этого типа для европейских стран. Однако после того, как Анкара приобрела российские зенитные системы С-400, Вашингтон счел невозможным поставки самолетов и исключил Турцию из программы F-35. Тем не менее первая партия из восьми истребителей уже была выпущена, а турецкие пилоты начали обучение в США.

Антон Валагин