Новые планы разработки увеличенной версии самолета SSJ100

Как сообщает газета "Ведомости" в материале Александра Воробьева и Дарьи Молотковой "ОАК рассматривает проект разработки увеличенного SSJ100. Ранее компания отказалась, несмотря на наличие заказа, от создания его уменьшенной версии" , Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в госкорпорацию "Ростех") рассматривает возможность разработать увеличенную версию ближнемагистрального самолета Sukhoi SuperJet 100. Об этом рассказали "Ведомостям" два человека, близких к ОАК, и два федеральных чиновника. Изучаются различные варианты размерности: на 115, 120, 125, 130 и 140 мест в одноклассной компоновке, утверждают трое собеседников "Ведомостей". Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского по заказу ОАК моделирует технические показатели лайнера и его поведение при увеличении вместимости до разного количества кресел.

Пассажирский самолет Sukhoi SuperJet SSJ100-95B (регистрацонный номер 97019, серийный номер 95187), построенный для авиакомпании RedWings. Жуковский, июнь 2020 года (с) Вячеслав Грушников / russianplanes.net ( ссылка )

SSJ100 - первый и пока единственный разработанный в России с нуля гражданский лайнер, вмещает в одноклассной компоновке от 98 до 103 пассажиров. Поставляется авиакомпаниям с 2011 г. В 2011-2020 гг. эксплуатантам поставлено 193 SSJ100.

Старт проекта по разработке увеличенной версии возможен только через несколько лет - после того, как ОАК создаст так называемый самолет SSJ100 new, добавляют двое собеседников. SSJ100 new - это лайнер нынешней размерности, но с максимально импортозамещенными компонентами, прежде всего с российским двигателем, разрабатываемым сейчас ПД-8. SSJ100 использует разработанный специально для него франко-российский двигатель Sam146, который оказался неудачным. Поставки SSJ100 new должны стартовать в 2023 г. Это действительно сложный и капиталоемкий проект, по сути, новый самолет, а создать на базе SSJ100 new увеличенную версию, если примем такое решение, будет относительно быстро и дешево, говорит человек, близкий к руководству ОАК.

Программа SSJ100 до сих пор буксует из-за того, что производитель еще не наладил быстрое снабжение авиакомпаний запчастями: из-за этого самолеты мало летают, оказываются менее эффективны и их поставки в последние годы снижаются. Но в этом году президент Владимир Путин одобрил разработанную "Ростехом" и ОАК программу по поставке авиакомпании Red Wings 60 SSJ100. В этом году авиакомпания должна получить первые шесть российских лайнеров. Red Wings должна стать эталонным эффективным эксплуатантом SSJ100 и вернуть этой модели доверие рынка. ОАК исходит из того, что Red Wings и, возможно, другие авиакомпании за несколько лет раскатают на SSJ100 определенные маршруты, пассажирский спрос вырастет, соответственно, будет востребована более вместительная версия, объясняет федеральный чиновник.

ОАК уже делала попытку изменить размерность SSJ100: с 2017 г. холдинг работал над проектом выпуска уменьшенной версии на 75 кресел - SSJ75. Ее выход планировался на 2022 г., предварительный заказ на 75 таких лайнеров размещала крупнейшая частная авиакомпании страны S7 Airlines. Но в прошлом году ОАК отказалась от разработки SSJ75, рассказывал "Ведомостям" совладелец S7 Владислав Филев. По его мнению, это было большой ошибкой: именно SSJ75 мог стать действительно эффективным и востребованным самолетом, так как вся модель региональных перевозок в стране со времен СССР сложилась под самолет такой вместимости. ОАК и Минпромторг тогда заявляли, что от SSJ75 не отказались совсем, а решили создать его только после разработки SSJ100 new.

SSJ100 легко можно удлинить до 120 кресел - при этом дальность полета сократится до 2000 км (с нынешних 3000 км), но для большого количества региональных рейсов больше и не надо, говорит источник в ОАК. Если облегчить конструкцию на 2 т - а это серьезная техническая задача, - то 120-местный лайнер будет иметь нынешнюю дальность и будет более универсальным, добавляет собеседник "Ведомостей". Для 140-местной машины нужен уже двигатель с большей тягой.

Не все в ОАК поддерживают идею большого SSJ100. Сейчас ОАК завершает сертификацию среднемагистрального лайнера МС-21-300 вместимостью 211 пассажиров в моноклассной компоновке, а в дальнейшем планирует разработать его младшую версию МС-21-200 на 165 пассажиров. Увеличенный SSJ100 стал бы с ней конкурировать, поэтому проект последнего нецелесообразен, говорят два человека, близких к ОАК. Но все уменьшенные версии лайнеров получаются относительно тяжелыми и менее эффективными, то же самое будет с МС-21-200, возражает другой собеседник в ОАК, поэтому для конкуренции в сегменте 120-140 кресел лучше все-таки растянуть SSJ100.

"Основные усилия в рамках программы SSJ100 сосредоточены сейчас на развитии системы послепродажной поддержки и создании модернизированной версии самолета (SSJ100 new. - "Ведомости"). Испытания ряда систем уже идут, но впереди еще большая работа. Варианты развития обновленной платформы с точки зрения дополнительных рыночных ниш могут быть реализованы на следующем этапе после дополнительных маркетинговых исследований", - говорит представитель ОАК.

"Модель SSJ75 нам по-прежнему интересна при соблюдении заданных нами технико-экономических характеристик, текущая ситуация в отрасли (тяжелейший кризис мировой авиации из-за китайского коронавируса. - "Ведомости") не делает модель менее актуальной", - отмечает представитель S7. Мы ожидаем в ближайшие несколько лет роста региональных перевозок в России на 5-15% ежегодно, продолжает собеседник, при этом машина на 120-130 кресел всего на 20% уступала бы вместимости наших самолетов Airbus 320 neo - с такой небольшой разницей освоение нового типа нецелесообразно, экономия расходов на одном направлении будет слишком незначительной.

"В целом проект самолета на 130 кресел нужен сегодня. Но к моменту его возможного появления рынок может поменяться и такая размерность не пригодится - в авиастроении нужно смотреть на тренды будущего, а не текущие потребности. При этом эффективной может быть модель, парк которой достиг не менее 5000 шт. А так как рынки сейчас лимитированы, то лучше сосредоточиться на улучшении, в том числе ремоторизации, текущей версии SSJ100", - говорит президент "Utair - пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.