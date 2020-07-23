Российско-турецкий патруль впервые прошёл по всему маршруту трассы М-4 в Сирии

Источник изображения: https://twitter.com/agency_shahed

Российско-турецкий военный патруль впервые с начала патрулирования трассы М-4 в Сирии прошел по всему маршруту, а не по сокращенному участку трассы, как это было ранее. Об этом сообщили в среду в российском Центре по примирению враждующих сторон.

Впервые совместное российско-турецкое патрулирование по трассе М-4 (...) состоялось по всему маршруту от населенного пункта Трумба (2 км западнее Саракиба) до населенного пункта Айн-эль-Хабр провинции Идлиб. Протяженность маршрута совместного патруля составила 71 км

- говорится в сообщении Центра.

От российской стороны в данном патрулировании участвовали три бронетранспортера военной полиции БТР-82А, с воздуха прохождение колонны совместного патруля контролировалось беспилотниками ВКС РФ. Взаимодействие российских военных с турецкими осуществлялось через совместный координационный центр.

Первое патрулирование по всему маршруту трассы М-4 прошло без эксцессов. Ранее патрулирование велось по сокращенным маршрутам из-за угрозы нападения боевиков. Согласно соглашению, подписанному Путиным и Эрдоганом, турецкая сторона должна сформировать 12-км зону безопасности вдоль трассы, являющейся стратегической транспортной артерией Сирии, соединяющей Алеппо с Латакией.

После нескольких нападений боевиков, последнее из которых прошло совсем недавно, турки заявили, что предпримут дополнительные меры безопасности, позволяющие увеличить длину маршрута патруля двух стран.