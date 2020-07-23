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Известия.ru

Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Завершены государственные испытания пистолета-пулемета, который разработан в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Витязь-МО», сообщает группа компаний «Калашников» 22 июля.

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.

В пистолете-пулемете, созданном на базе серийно выпускаемого пистолета-пулемета «Витязь-СН», существенно улучшена эргономика оружия, повышена надежность изделия, в его состав введен прибор малошумной стрельбы.

В состав ППК-20 входит ремень с одноточечным и двухточечным закреплением. Для переноски магазинов, крепежных устройств, приборов малошумной стрельбы, переходника, обойм и оружейной масленки в состав введена сумка из материала с цифровой маскирующей окраской.

Ранее, в июне, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на форуме «Армия-2020» будет представлено свыше 25 тыс. единиц военной техники и вооружения.

Мероприятия форума пройдут с 23 по 29 августа в военно-патриотическом парке «Патриот», на аэродроме Кубинка, полигонах Алабино и Ашулук, охватят все военные округа и Северный флот.

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