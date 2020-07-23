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Известия.ru

Мишустин рассказал о достижениях в экспорте российских вооружений

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Экспорт российских вооружений по итогам прошлого года составил более $15 млрд. Такие цифры в среду, 22 июля, на презентации ежегодного отчета правительства в Госдуме озвучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что оборонно-промышленный комплекс работает успешно, гособоронзаказ выполняется. Кроме того, вырос объем продукции гражданского и двойного назначения.

«Экспорт российских вооружений в 2019 году составил более $15 млрд. Портфель заказов на начало этого года превысил $55 млрд. Более 100 стран сотрудничают с нами в этой области», — заявил Мишустин.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев 6 июля подтвердил, что пандемия коронавируса не повлияла на уровень экспорта оружия из России.

В марте Стокгольмский международный институт исследований проблем мира представил отчет, из которого следует, что с 2015 по 2019 год объем мировой торговли оружием вырос на 5,5% по сравнению с 2010–2014 годами. Основными экспортерами вооружений остаются США и Россия.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин рассказал, что страна продолжает усиливать свои позиции на рынке торговли оружием, и это, по его словам, «серьезный стимул к тому, чтобы совершенствовать формы и методы работы».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Шугаев Дмитрий
Проекты
Гособоронзаказ
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