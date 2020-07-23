Оружие "Судного дня": РФ и США спорят из-за ядерных ракет

Пушков оценил требование США прекратить производство ракет

Вашингтону стоит сосредоточиться на новых механизмах контроля над ядерными вооружениями, а не указывать Москве, создавать ей ядерные установки или нет. Таким образом сенатор Алексей Пушков прокомментировал прозвучавший в США призыв к России отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем. Биллингсли назвал их "летающим Чернобылем».

"А новейшие ядерные ракеты США, которые заменят все МБР (межконтинентальные баллистические ракеты - «Газета.Ru») "Минитмен", это что - гуманное оружие или "ангелы с небес"? К сведению Биллингсли: это и есть оружие "Судного дня", - возмутился Пушков.

Он посоветовал Вашингтону сосредоточиться на новых механизмах контроля над ядерными вооружениями, вместо того чтобы указывать Москве, над чем "работать или нет».

"Вместо этого они вышли из (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - «Газета.Ru») ДРСМД, выходят из (Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений - «Газета.Ru») СНВ-3 и работают над усилением и без того мощного ядерного потенциала. Это и есть приближение "Судного дня", - уверен парламентарий.

По словам спецпосланника президента США по контролю над вооружениями, Вашингтон в ходе переговоров с Россией по контролю над вооружениями намерен добиваться отказа Москвы от создания некоторых новых видов вооружения, таких как ракеты с ядерной силовой установкой. Его спросили, намерена ли американская администрация включать новые создаваемые Россией стратегические вооружения в договор с РФ по контролю над вооружениями.

"Некоторые из этих вооружений будут включены просто потому, что в случае с гиперзвуковым оружием с ядерными боеголовками, когда оно размещено на межконтинентальных баллистических ракетах, оно [автоматически] включается. И мы ясно дали понять, что дело обстоит именно так и это даже не обсуждается", - пояснил Биллингсли.

Биллингсли, говоря о российских ракетах с ядерной силовой установкой, заявил, что такое оружие "вообще не должно существовать". Он подчеркнул, что оправдания этим "системам Судного дня» не существует. Такое заявление он сделал на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США.

"В случае с некоторыми другими вооружениями я бы не хотел говорить, что их надо включать (в договор между Россией и США - «Газета.Ru»), потому что, честно говоря, мы считаем, что они вообще не должны существовать.

Кому вообще нужно иметь крылатую ракету с ядерной силовой установкой? Это же просто-напросто летающий "Чернобыль".

Подумайте только о радиоактивном шлейфе, который она будет за собой оставлять. Нет никаких веских доводов, никакой нормальной логики, чтобы вообще иметь такие апокалиптические вооружения", - уверен американский дипломат.

Как рассказал Биллингсли, он ясно говорил своим российским коллегам, что эти вооружения требуют неимоверной траты средств и Москве нужно прекратить это и отложить в сторону подобные «дестабилизирующие идеи».

При этом в России не меньше встревожены отношением США к ядерным вооружениям. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее выражал обеспокоенность в связи с тем, что Вашингтон на протяжении двух лет официально не подтверждает выдвинутый Москвой тезис о недопустимости развязывания ядерной войны.

Российский министр напомнил, что это предложение оформлено на бумаге на основе того, о чем еще в прошлом веке договаривались между собой представители руководств США и СССР. Советский лидер Михаил Горбачев и американский президент Рональд Рейган в 1985 году выступили в Женеве с заявлением, в котором указывали на недопустимость ядерной войны.

Лавров отметил, что на предстоящем саммите «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН Россия будет отстаивать свою позицию о недопустимости ядерной войны.

Как отметил министр иностранных дел, самое главное, «чтобы формулировки не были слабее тех, которые содержатся в соответствующих документах, которые были между Советским союзом и Соединенными Штатами».

Впрочем, беспокойство американской стороны по поводу российских вооружений тоже имеет основания. В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявлял, что РФ впервые в истории опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений. Глава государства подчеркивал, что ни в одной стране на сегодняшний день нет гиперзвукового оружия в принципе, а уж тем более гиперзвукового оружия континентальной дальности. Путин обратил внимание на то, что сейчас идут работы по созданию крылатой ракеты с ядерной силовой установкой "Буревестник".

Кристина Сизова