США отстали от проекта "Буревестник" на 10-15 лет

ЦАМТО, 22 июля. Проект российской крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" находится на этапе летных испытаний, в то время как США отстают в этой области на 10-15 лет и пытаются недобросовестными заявлениями затормозить развитие таких систем в России.

Такое мнение в беседе с "РИА Новости" высказал директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее спецпосланник президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что США призывают Россию прекратить разработки и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем. По его словам, нет ничего, что бы оправдывало существование "систем Судного дня".

"Ничего подобного в США в течение ближайших 10-15 лет просто не может быть разработано. Именно отставание Вашингтона от России в создании таких видов крылатых ракет и побуждает высокопоставленных представителей США делать подобные заявления", – сказал И.Коротченко.

Слова Биллингсли он назвал "политически ничтожными и не влекущими никаких последствий" и подчеркнул, что Россия при разработке своих стратегических программ не нуждается в сторонних советчиках.

"Москва будет реализовывать свои стратегические программы в области ядерных вооружений, исходя из главной задачи – надежного обеспечения своей национальной безопасности и поддержания стратегического ядерного паритета с США даже в условиях возможного выхода США из всех договоренностей и непродления СНВ-3", – резюмировал директор ЦАМТО.