Войти
ЦАМТО

Сухопутные войска Индии планируют срочно приобрести партию легких танков

52
0
0
"Спрут-СД"
"Спрут-СД".
Источник изображения: © Владимир Смирнов/ТАСС

ЦАМТО, 22 июля. Сухопутные войска Индии получили одобрение правительства на экстренную закупку легких танков, которые могут быть развернуты в горных районах, в том числе в Гималаях на границе с Китаем.

Как сообщает India Economic Times, проект был одобрен в начале этого месяца вместе с несколькими другими планами по закупке вооружений, которые были утверждены на случай чрезвычайных ситуаций.

В перечень вошли дополнительные беспилотные летательные аппараты "Херон", дополнительные штурмовые винтовки Sig Sauer, переносные зенитные ракетные комплексы, противотанковые управляемые ракеты "Спайк" и ряд других боеприпасов.

Закупка новых легких танков должна обеспечить необходимую огневую поддержку индийским горным подразделениям, которые могут столкнуться с китайскими войсками, оснащенными легкими танками "Тип-15", которые специально разработаны для операций в районе Гималаев для НОАК.

Согласно предъявляемым требованиям, разработанным Центром совместных военных исследований, новый легкий танк, который может десантироваться с воздуха на передовые позиции, необходим для быстрого развертывания в случае очередного конфликта с Китаем. Это должно компенсировать отсутствие эффективной дорожной сети, которая соединяет приграничную зону в Гималаях с остальной частью Индии.

В настоящее время у Индии нет программы производства легких танков. По мнению издания, на данный момент только Россия может предоставить современные танки в данном классе – боевая машина огневой поддержки 2С25 "Спрут-СД" с боевой массой около 18 т, которая может быть десантирована с борта самолетов C-17 "Глоубмастер-3" и Ил-76 ВВС Индии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
C-17
Ил-76
Компании
SIG Sauer
Похожие новости
20.04.2020
Армии мира против COVID-19. Как военные в разных странах помогают бороться с коронавирусом
15.06.2016
В здоровом Дели – здоровый дух
06.11.2013
Неудачная конкуренция России с США на индийском рынке вооружений ("Iras", Иран)
15.05.2013
ВТА: лидеры и аутсайдеры
11.10.2007
Анализ мирового рынка средних и стратегических военно-транспортных самолетов в 2001-2010 гг. и на период до 2015 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.07 00:20
  • 7
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 22.07 23:31
  • 15
Новые корабли: «Прибой» вместо французских «Мистралей»
  • 22.07 23:00
  • 2
ABC (Испания): Путин показывает мощь ВМФ, чтобы запугать Украину
  • 22.07 21:54
  • 20
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 22.07 20:49
  • 1
Первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформе в Атлантике
  • 22.07 20:39
  • 1
Пентагон признал: «Супер-пупер ракета» Трампа C-HGB существует
  • 22.07 20:32
  • 8
Smuzzle: новое слово в стрелковом оружии
  • 22.07 20:31
  • 2
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
  • 22.07 20:21
  • 3
Главред (Украина): у Путина кишка тонка идти на Украину войной
  • 22.07 20:21
  • 52
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 22.07 20:13
  • 1
США захотели активно тестировать свои «супер-пупер»-ракеты
  • 22.07 19:57
  • 16
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 22.07 19:25
  • 1
Танки "Абрамс" и "Джавелины" сожгли в США 3 из 4 украинских Т-84 "Оплот"
  • 22.07 18:44
  • 2
Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по узлу Балхаш, входившему в российскую СПРН
  • 22.07 17:15
  • 1
Эксперт оценил возможное сокращение расходов на вооружение в России