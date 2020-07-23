Сухопутные войска Индии планируют срочно приобрести партию легких танков

ЦАМТО, 22 июля. Сухопутные войска Индии получили одобрение правительства на экстренную закупку легких танков, которые могут быть развернуты в горных районах, в том числе в Гималаях на границе с Китаем.

Как сообщает India Economic Times, проект был одобрен в начале этого месяца вместе с несколькими другими планами по закупке вооружений, которые были утверждены на случай чрезвычайных ситуаций.

В перечень вошли дополнительные беспилотные летательные аппараты "Херон", дополнительные штурмовые винтовки Sig Sauer, переносные зенитные ракетные комплексы, противотанковые управляемые ракеты "Спайк" и ряд других боеприпасов.

Закупка новых легких танков должна обеспечить необходимую огневую поддержку индийским горным подразделениям, которые могут столкнуться с китайскими войсками, оснащенными легкими танками "Тип-15", которые специально разработаны для операций в районе Гималаев для НОАК.

Согласно предъявляемым требованиям, разработанным Центром совместных военных исследований, новый легкий танк, который может десантироваться с воздуха на передовые позиции, необходим для быстрого развертывания в случае очередного конфликта с Китаем. Это должно компенсировать отсутствие эффективной дорожной сети, которая соединяет приграничную зону в Гималаях с остальной частью Индии.

В настоящее время у Индии нет программы производства легких танков. По мнению издания, на данный момент только Россия может предоставить современные танки в данном классе – боевая машина огневой поддержки 2С25 "Спрут-СД" с боевой массой около 18 т, которая может быть десантирована с борта самолетов C-17 "Глоубмастер-3" и Ил-76 ВВС Индии.