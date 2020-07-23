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Военное обозрение

РОФАР позволит перевести истребитель Су-57 в поколение 5+

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Источник изображения: корпорация "Сухой"

Пять лет прошло с момента заявления представителей КРЭТ (Концерна «Радиоэлектронные технологии») о начале работ над перспективным проектом, связанным с созданием радиооптических фазированных антенных решёток. Изначально работы инициировались ФПИ (Фондом перспективных исследований).

Новые технологии, как обозначалось, позволят создать более компактные и эффективные радары. Устройства на основе РОФАР сотрудниками концерна позиционировались в 2015 году как те, которые дадут возможность отечественным средствам авиации получать все необходимые данные о множественных и одиночных целях на дистанциях более полутысячи километров.

Технология РОФАР предполагает применение РЧМ/Д (радиочастотной модуляции/демодуляции) основных оптических сигналов (фотонов).

Дополнительное замечание, которое можно было услышать от отечественных разработчиков, было связано с тем, что перспективный радар позволит переводить сигнал в визуализированный вариант, что даст возможность дополнительного анализа потенциальных целей. Это позволяет осуществить, в частности, более широкий в сравнении с АФАР диапазон частот с верхней планкой примерно в 100 ГГц.

Ещё одно важнейшее преимущество РОФАР – устойчивость радара к действию средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Для подавления работы устройств с РОФАР необходим генератор, который как минимум в 2,5-3 раза превосходит функционал существующих генераторов для систем РЭБ. Пока такого генератора (по крайней мере, в варианте размещения на самолёте, вертолёте или БПЛА) не существует даже в варианте перспективных разработок. Если проводить какие-либо аналогии, рассматривая потенциальных действия современных средств радиоэлектронной борьбы против систем с РОФАР, то это могло бы напомнить попытку удержания воды в решете.

Уже одно это может дать понимание того, насколько далеко шагнут вперёд Вооружённые силы, если получат в своё распоряжения устройства на основе РОФАР.

Однако на данный момент о результатах работ в направлении РОФАР в России известно даже меньше, чем об аналогичных работах за рубежом. Вполне возможно, что это даже хорошо. Так как лучше сначала сделать, а потом об этом говорить, чем дать море обещаний и постоянно откладывать с их выполнением, как это часто, кстати говоря, бывает.

Буквально с месяц назад появились сообщения о ходе разработок в Британии. Речь идёт о перспективных системах, которые планируется использовать как интеграцию РЭБ и систем связи/обнаружения, в том числе на основе РОФАР. Как утверждается, постепенно внедряется технология на основе использования такого полупроводникового соединения как нитрид галлия GaN. Правда, сколько продлится это «постепенное внедрение» и приведёт ли оно вообще к появлению устройств с радиооптическими фазированными антенными решётками – тоже не ясно.

Работами в области РОФАР заняты в США, Китае, Южной Корее.

В этой связи можно констатировать, что заочная борьба за обладание технологией РОФАР сегодня развернулась серьёзная. Для России получение новейших радаров позволило бы оснастить ими истребители пятого поколения Су-57, переведя их как минимум в поколение 5+. Аналогичное может произойти при появлении авиационных радаров с РОФАР в отношении американских F-35 и китайских J-20.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-35
J-20
ПАК ФА
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