В Узбекистане планируют наладить собственный выпуск бронеавтомобилей

ЦАМТО, 22 июля. Госкомитет по оборонной промышленности Узбекистана приступил к разработке отечественного легкого бронированного автомобиля (ЛБА), сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В целях оснащения национальной армии современными видами вооружения и военной техники отечественного производства Государственный комитет по оборонной промышленности Республики Узбекистан разрабатывает легкобронированный автомобиль", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным госкомитета, разработка опытного образца бронеавтомобиля Tarlon осуществляется на базе ташкентского ООО "Краны и спецтехника". Бронеавтомобиль предназначен для перевозки личного состава, огневой поддержки мобильных групп и блокпостов, боевого патрулирования и охранения, отмечает агентство.

"По своим техническим и боевым характеристикам ЛБА Tarlon в своем классе не уступает аналогичным ЛБА ведущих зарубежных государств", – добавили в пресс-службе. В частности, машина будет иметь колесную формулу 4х4, двигатель мощностью 285 л.с., а также турель для установки танкового пулемета с поворотом на 360 град. Tarlon рассчитан на перевозку до девяти военнослужащих.

Ранее компании ОПК России, Казахстана и Турции сообщали, что намерены поставлять в Узбекистан бронированные колесные машины, в первую очередь, для вооруженных сил этой страны. В частности, источник в ОПК РФ сообщал "РИА Новости", что Ташкент закупил крупную партию российских бронеавтомобилей "Тайфун" (К53949), их поставки должны были начаться в 2019 году.