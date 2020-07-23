Войти
ЦАМТО

Минобороны Индии закупает минные тралы для танков Т-90С

47
0
0
Танк Т-90С ВС Индии
Танк Т-90С ВС Индии.
Источник изображения: https://twitter.com/adgpi

ЦАМТО, 22 июля. Минобороны Индии 20 июля объявило о подписании с компанией Bharat Earth Movers Limited (BEML) контракта на закупку в рамках инициативы "Делай в Индии" 1512 минных тралов для танков Т-90С/СК.

Контракт подписан после получения одобрения министра обороны Раджнатха Сингха. Его общая стоимость составляет 5,57 млрд. рупий (около 55,7 млн. долл.).

Контракт заключен в категории "Покупай и производи (индийское)", предусматривающей содержание национальных комплектующих в финальном изделии на уровне не менее 50%. Поставку всех 1512 заказанных тралов планируется завершить к 2027 году.

Минные тралы будут установлены на танках T-90 СВ Индии, что расширит их возможности по преодолению минных полей в ходе боевых действий. Таким образом, планируется расширить зону действия бронетанковых формирований в глубине территории противника, не подвергая угрозе подрыва на минах.

Решение принято на фоне обострения отношений Индии с Китаем. Как сообщал ЦАМТО, в середине июня в долине Галван (спорный участок индийско-китайской границы) произошло боестолкновение между индийским и китайским подразделениями, приведшее к жертвам с обеих сторон. Командование ВС Индии развернуло танки Т-90 в Ладакхе в рамках усиления сил в районе демаркационной "Линии фактического контроля".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Продукция
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Похожие новости
11.11.2019
"Натовский" калибр для российской гаубицы
09.01.2017
Год оружия
19.03.2013
Зарубежные СМИ: в отличие от России, Украина продолжает поставки оружия в Пакистан
28.12.2011
Рейтинг 10 наиболее значимых поставочных программ и экспортных контрактов России по итогам 2011 года в сегменте вооружений СВ
05.12.2007
Российские танки двинулись в Индию. Рособоронэкспорт" продаст ей 347 Т-90С
20.11.2007
Сосед по региону: гигант с русским оружием
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.07 00:20
  • 7
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 22.07 23:31
  • 15
Новые корабли: «Прибой» вместо французских «Мистралей»
  • 22.07 23:00
  • 2
ABC (Испания): Путин показывает мощь ВМФ, чтобы запугать Украину
  • 22.07 21:54
  • 20
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 22.07 20:49
  • 1
Первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформе в Атлантике
  • 22.07 20:39
  • 1
Пентагон признал: «Супер-пупер ракета» Трампа C-HGB существует
  • 22.07 20:32
  • 8
Smuzzle: новое слово в стрелковом оружии
  • 22.07 20:31
  • 2
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
  • 22.07 20:21
  • 3
Главред (Украина): у Путина кишка тонка идти на Украину войной
  • 22.07 20:21
  • 52
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 22.07 20:13
  • 1
США захотели активно тестировать свои «супер-пупер»-ракеты
  • 22.07 19:57
  • 16
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 22.07 19:25
  • 1
Танки "Абрамс" и "Джавелины" сожгли в США 3 из 4 украинских Т-84 "Оплот"
  • 22.07 18:44
  • 2
Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по узлу Балхаш, входившему в российскую СПРН
  • 22.07 17:15
  • 1
Эксперт оценил возможное сокращение расходов на вооружение в России