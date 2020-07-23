Минобороны Индии закупает минные тралы для танков Т-90С

ЦАМТО, 22 июля. Минобороны Индии 20 июля объявило о подписании с компанией Bharat Earth Movers Limited (BEML) контракта на закупку в рамках инициативы "Делай в Индии" 1512 минных тралов для танков Т-90С/СК.

Контракт подписан после получения одобрения министра обороны Раджнатха Сингха. Его общая стоимость составляет 5,57 млрд. рупий (около 55,7 млн. долл.).

Контракт заключен в категории "Покупай и производи (индийское)", предусматривающей содержание национальных комплектующих в финальном изделии на уровне не менее 50%. Поставку всех 1512 заказанных тралов планируется завершить к 2027 году.

Минные тралы будут установлены на танках T-90 СВ Индии, что расширит их возможности по преодолению минных полей в ходе боевых действий. Таким образом, планируется расширить зону действия бронетанковых формирований в глубине территории противника, не подвергая угрозе подрыва на минах.

Решение принято на фоне обострения отношений Индии с Китаем. Как сообщал ЦАМТО, в середине июня в долине Галван (спорный участок индийско-китайской границы) произошло боестолкновение между индийским и китайским подразделениями, приведшее к жертвам с обеих сторон. Командование ВС Индии развернуло танки Т-90 в Ладакхе в рамках усиления сил в районе демаркационной "Линии фактического контроля".