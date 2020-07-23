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ЦАМТО

В 2020 году соединения железнодорожных войск ЦВО получат около 70 ед. новой специальной техники

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Сваебойный агрегат УСА-2ГА
Сваебойный агрегат УСА-2ГА.
Источник изображения: Gakz.ru

ЦАМТО, 22 июля. Соединения железнодорожных войск Центрального военного округа (ЦВО) в 2020 году получат около 70 ед. новой специальной техники.

В частности, до конца года в железнодорожные соединения поступят шесть универсальных сваебойных агрегата УСА-2М, 16 самоходных понтонов (толкачей) ПСТ-1, а также один тепловоз ТЭМ. Кроме того, бригады получат бульдозеры, специальную железнодорожную технику, автомобили, передвижные компрессоры и автомобильные краны. На данный момент получено 24 ед. техники.

На территории ЦВО расположены три отдельных железнодорожных бригады, которые дислоцируются в Свердловской и Омской областях, а также в Республике Хакасия, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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