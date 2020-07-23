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ЦАМТО

В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель

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3D-печать
Детали, сделанные при помощи 3D-печати.
Источник изображения: hi-news.ru

ЦАМТО, 22 июля. В России впервые проведены успешные летные испытания авиадвигателя, изготовленного методом 3D-печати, его производство запланировано на 2021-2022 гг., сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Фонд перспективных исследований (ФПИ).

"В Татарстане на базе авиационного центра "Казанбаш" впервые в России прошли летные испытания газотурбинного двигателя МГТД-20, изготовленного методом 3D-печати. Эта силовая установка с тягой 22 кгс разработана в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и ФГУП "ВИАМ" ГНЦ РФ при участии АО НПО "ОКБ им. М.П.Симонова", – сказали в пресс-службе.

В ФПИ агентству "РИА Новости" пояснили, что в качестве летающей лаборатории для испытаний нового двигателя использовался легкий беспилотный летательный аппарат А30 разработки АО НПО "ОКБ им. М.П.Симонова". Размах крыла беспилотника составляет 3 м, взлетная масса – 40 кг с учетом массы полезной нагрузки до 10 кг.

"Во время первого испытательного полета аппарат по заданной программе прошел в режиме автопилота по точкам маршрута на высоте до 170 м, достигнув максимальной скорости 154 км/ч, после чего совершил успешную посадку. Максимальные обороты двигателя составили 101600 об./мин., рабочие – 58000 об./мин.", – сообщили в фонде.

Уточняется, что время изготовления основных элементов двигателей благодаря новой технологии удалось сократить в 20 раз при более чем двукратном снижении стоимости их производства, отмечает агентство.

В ходе реализации проекта разработана, изготовлена и испытана линейка перспективных малоразмерных газотурбинных двигателей в классе тяг 10, 20, 125 и 150 кгс. Начало серийного производства силовых установок запланировано на 2021-2022 годы с учетом завершения стадии опытно-конструкторских работ в интересах государственного оборонного заказа.

Совместный проект Фонда перспективных исследований и ФГУП "ВИАМ" по разработке материалов нового поколения для аддитивных технологий изготовления конструктивных элементов авиационных и ракетных двигателей стартовал в ноябре 2015 года. В рамках проекта создана технология изготовления деталей МГТД и газотурбинных установок промышленного назначения методом послойного лазерного сплавления с использованием металлопорошковых композиций жаропрочного и алюминиевого сплавов. Ряд разработанных сплавов по прочностным характеристикам превосходит зарубежные аналоги более чем на 20%, передает "РИА Новости".

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Россия
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ВИАМ
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