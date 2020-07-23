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Военное обозрение

Катера на воздушной каверне «Дюгонь»: десант при внезапной проверке

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Источник изображения: https://ru.wikipedia.org/, Минобороны РФ

В ходе внезапной проверки боеготовности на полигоне Хмелевка в Калининградской области прошли учения. Их задачей была высадка на необорудованное побережье морского десанта.

Сообщение об этом появилось на официальной странице ВКонтакте Министерства обороны Российской Федерации.

В маневрах приняли участие корабли, катера и вспомогательные суда Балтийского флота, морские пехотинцы и инженерные подразделения ВМФ. Предварительно вертолеты Ка-27 ПС высадили на побережье специальные группы, проделавшие проходы в оборонительных минных заграждениях для безопасной высадки с моря боевой техники морской пехоты.

Десантирование производилось с БДК «Калининград» и малого десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков». В высадке морской пехоты приняли также участие катера на воздушной каверне проекта 21820 «Дюгонь».


В 2013 году из-за конструктивных недоработок этих десантных катеров даже собирались свернуть их производство, о чем сообщала тогда газета «Известия». Но, к счастью, этого не произошло.

Воздушная каверна отличается от воздушной подушки тем, что слой сжатого воздуха возникает под днищем при движении катера, а не нагнетается вентиляторами. Это делает катера «Дюгонь» более экономичными, чем их аналоги на воздушной подушке. Так как они развивают скорость до 50 узлов (около 90 км/ч), их очень сложно поразить огнем с берега. Поэтому применение «Дюгоней» позволяет минимизировать потери при высадке десанта, не прибегая к массированному огневому подавлению береговой обороны.

На десантный катер проекта 21820 можно загрузить 4 БМП, 4 БТР или 2 танка. Вместо техники на нем способны разместиться до 90 морских пехотинцев.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
21820 Дюгонь
Ка-27
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
12322 Зубр
БДК 775
БФ
Военные учения
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