Войти
Военное обозрение

Египская армия против протурецких боевиков: в Ливии назревает новый вооруженный конфликт

43
0
0

Источник изображения: topwar.ru

После того как египетский парламент выдал президенту страны Абделю Фаттаху ас-Сиси мандат на применение вооруженных сил на территории Ливии, значительно возросла вероятность столкновения египетской и турецкой армий на ливийской территории.

Египет, поддерживающий Ливийскую национальную армию фельдмаршала Халифы Хафтара, намерен оказать ей военную помощь, войдя на территорию Ливии. Ливийская Палата представителей, заседающая в Тобруке, и на стороне которой выступает Хафтар, обратилась к египетским вооруженным силам с призывом о вмешательстве в войну для защиты национальной безопасности страны.

В свою очередь Турция, заключившая соглашение с Правительством национального согласия Фаиза Саража (ПНС), заседающего в Триполи, с начала этого года перебросила в Ливию несколько тысяч протурецких боевиков из группировок, воюющих на территории Сирии. Кроме того, в подразделениях ПНС имеются турецкие военные советники, также Анкара активно поставляет в Ливию военную бронетехнику, а также ударные беспилотники.

В случае вооруженного конфликта Египта и Турции, о начале которого "трубят" все возможные СМИ, регулярные вооруженные силы Египта, без сомнения сомнут подразделения протурецких боевиков и сил ПНС, поскольку египетские регулярные части и подготовлены лучше и техники у них побольше. А достоверной информации о нахождении на территории Ливии регулярной армии Турции нет, только слухи. В случае боестолкновений Египет получит еще одно преимущество, заключающееся в том, что он граничит с Ливией и может оперативно подтягивать резервы, в то время как Турции, чтобы перебросить свои войска на ливийскую территорию, придется прикладывать определенные усилия.

Однако не все так однозначно как кажется и даже при своем преимуществе над Турцией в Ливии Египет может проиграть. В ливийский конфликт может вмешаться третья сила: Алжир объявил о развертывании ОТРК "Искандер-Э" на границе Ливии и Туниса, а также о сосредоточении вдоль границ подразделений своих вооруженных сил. Алжирское Минобороны, кстати поддерживающее ПНС, заявило, что в переход египетскими вооруженными силами ливийской границы будет расцениваться как объявление войны Алжиру со всеми вытекающими из этого последствиями. А алжирская армия ничуть не слабее египетской, даже превосходит ее по некоторым параметрам.

Подводя итоги можно отметить, что в настоящий момент неизвестно как дальше будет развиваться ситуация в Ливии. Стороны могут начать боевые действия и тогда исход ливийской войны не предскажет никто. В то же время противоборствующие стороны могут оставить все как есть и провести "красную линию", разделяющую Ливию на две половины, каждую со своим правительством.

В общем, время покажет, как будут развиваться события.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Египет
Ливия
Сирия
Тунис
Турция
Продукция
Искандер
Проекты
БПЛА
Похожие новости
23.07.2020
Ожидаемое невозможное
10.07.2020
Последствия свержения тиранов
08.06.2020
Чьи МиГ-29 прилетели в Ливию?
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
31.12.2011
Десять главных военных событий 2011 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.07 00:20
  • 7
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 22.07 23:31
  • 15
Новые корабли: «Прибой» вместо французских «Мистралей»
  • 22.07 23:00
  • 2
ABC (Испания): Путин показывает мощь ВМФ, чтобы запугать Украину
  • 22.07 21:54
  • 20
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 22.07 20:49
  • 1
Первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформе в Атлантике
  • 22.07 20:39
  • 1
Пентагон признал: «Супер-пупер ракета» Трампа C-HGB существует
  • 22.07 20:32
  • 8
Smuzzle: новое слово в стрелковом оружии
  • 22.07 20:31
  • 2
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
  • 22.07 20:21
  • 3
Главред (Украина): у Путина кишка тонка идти на Украину войной
  • 22.07 20:21
  • 52
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 22.07 20:13
  • 1
США захотели активно тестировать свои «супер-пупер»-ракеты
  • 22.07 19:57
  • 16
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 22.07 19:25
  • 1
Танки "Абрамс" и "Джавелины" сожгли в США 3 из 4 украинских Т-84 "Оплот"
  • 22.07 18:44
  • 2
Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по узлу Балхаш, входившему в российскую СПРН
  • 22.07 17:15
  • 1
Эксперт оценил возможное сокращение расходов на вооружение в России