Египская армия против протурецких боевиков: в Ливии назревает новый вооруженный конфликт

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После того как египетский парламент выдал президенту страны Абделю Фаттаху ас-Сиси мандат на применение вооруженных сил на территории Ливии, значительно возросла вероятность столкновения египетской и турецкой армий на ливийской территории.

Египет, поддерживающий Ливийскую национальную армию фельдмаршала Халифы Хафтара, намерен оказать ей военную помощь, войдя на территорию Ливии. Ливийская Палата представителей, заседающая в Тобруке, и на стороне которой выступает Хафтар, обратилась к египетским вооруженным силам с призывом о вмешательстве в войну для защиты национальной безопасности страны.

В свою очередь Турция, заключившая соглашение с Правительством национального согласия Фаиза Саража (ПНС), заседающего в Триполи, с начала этого года перебросила в Ливию несколько тысяч протурецких боевиков из группировок, воюющих на территории Сирии. Кроме того, в подразделениях ПНС имеются турецкие военные советники, также Анкара активно поставляет в Ливию военную бронетехнику, а также ударные беспилотники.

В случае вооруженного конфликта Египта и Турции, о начале которого "трубят" все возможные СМИ, регулярные вооруженные силы Египта, без сомнения сомнут подразделения протурецких боевиков и сил ПНС, поскольку египетские регулярные части и подготовлены лучше и техники у них побольше. А достоверной информации о нахождении на территории Ливии регулярной армии Турции нет, только слухи. В случае боестолкновений Египет получит еще одно преимущество, заключающееся в том, что он граничит с Ливией и может оперативно подтягивать резервы, в то время как Турции, чтобы перебросить свои войска на ливийскую территорию, придется прикладывать определенные усилия.

Однако не все так однозначно как кажется и даже при своем преимуществе над Турцией в Ливии Египет может проиграть. В ливийский конфликт может вмешаться третья сила: Алжир объявил о развертывании ОТРК "Искандер-Э" на границе Ливии и Туниса, а также о сосредоточении вдоль границ подразделений своих вооруженных сил. Алжирское Минобороны, кстати поддерживающее ПНС, заявило, что в переход египетскими вооруженными силами ливийской границы будет расцениваться как объявление войны Алжиру со всеми вытекающими из этого последствиями. А алжирская армия ничуть не слабее египетской, даже превосходит ее по некоторым параметрам.

Подводя итоги можно отметить, что в настоящий момент неизвестно как дальше будет развиваться ситуация в Ливии. Стороны могут начать боевые действия и тогда исход ливийской войны не предскажет никто. В то же время противоборствующие стороны могут оставить все как есть и провести "красную линию", разделяющую Ливию на две половины, каждую со своим правительством.

В общем, время покажет, как будут развиваться события.