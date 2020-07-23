"У армян паника": Баку опроверг заявления Еревана об атаке

В Азербайджане отвергли обвинения Армении в атаке на боевой пост

Азербайджан и Армения в очередной раз обвинили друг друга в стрельбе в районе границы. В Ереване утверждают, что азербайджанская сторона предприняла атаку на боевой пост армянской армии. В свою очередь, в Баку называют это дезинформацией и утверждают, что слышали выстрелы на позициях подразделений ВС Армении.

Спецназ азербайджанских вооруженных сил 21 июля в районе 22:30 (21:30 мск) предпринял атаку на боевой пост армянской армии, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

"Армянским военнослужащим удалось отбросить врага, [который понес] серьезные потери. По предварительным данным, часть азербайджанского спецназа оказалась в ловушке ВС Армении", - уточнила Степанян. По ее словам, армянская сторона потерь не понесла.

Позже в минобороны Азербайджана опровергли сообщение Еревана. В Баку назвали это дезинформацией.

"Никакой новой атаки в том направлении с нашей стороны не было. Наоборот, на нашем участке государственной границы сохраняется спокойствие, у нас нет никаких потерь. Однако с той стороны границы наблюдается паника среди армянских военнослужащих. Ранее мы слышали выстрелы из стрелкового оружия на позициях подразделений ВС Армении. Судя по всему, произошла очередная перестрелка между армянскими военнослужащими», - сказал начальник пресс-службы оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы.

В азербайджанском минобороны заверили, что «никакой новой атаки и тем более потерь с нашей стороны нет и не было».

Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном произошло 12 июля, когда военнослужащие двух государств начали перестрелку. Стороны обвинили друг друга в провокациях.

В минобороны Азербайджана в тот день заявили, что подразделения армянских ВС при помощи артиллерии пытались атаковать позиции азербайджанской армии на товузском направлении границы. После этого завязался бой.

В Баку утверждают, что противник понес потери и отступил. По информации военных, в бою погибли два военнослужащих Азербайджана, пятеро получили ранения. Позже от полученных ранений скончался еще один солдат.

В свою очередь в Ереване рассказали, что около 12:30 12 июля азербайджанские военнослужащие на автомобиле УАЗ попытались нарушить госграницу на тавушском направлении. Как отметила пресс-секретарь минобороны Шушан Степанян, после предупреждения армянской стороны противник оставил автомобиль и вернулся на свои позиции.

«В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить наш опорный пункт, но были отброшены огнем с занимаемых позиций, неся потери в живой силе», - сказала пресс-секретарь.

Армяно-азербайджанский конфликт начался после того, как в феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В 1992-1994 годах между странами разгорелся вооруженный конфликт. В результате него азербайджанская сторона утратила контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Мирное урегулирование конфликта обсуждают с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ, которую возглавляют Россия, США и Франция.

Сейчас стороны озабочены вопросом урегулирования обострившегося конфликта.

Армянский министр иностранных дел Зограб Мнацаканян 21 июля заявил телеканалу France 24, что встречи лидеров Армении и Азербайджана в дальнейшем будут организованы.

"Мы привержены содействию мирному процессу (в Карабахе - «Газета.Ru») всеми средствами и путями. Встречи лидеров является частью процесса, они проходили и раньше, и я уверен, что в дальнейшем встречи тоже будут. В этом я уверен", - подчеркнул министр. Текст интервью размещен на сайте армянского МИД.

Он обратил внимание, что эти встречи необходимо тщательно подготовить, чтобы стороны стремились создать прочную основу для прогресса.

"Итак, министры иностранных дел непосредственным образом вовлечены и в переговоры, и в подготовку рабочей повестки для лидеров. Мы будем продолжать работать самым серьезным образом для достижения прогресса в переговорах. Таким образом, встреча лидеров будет возможной, когда мы подготовим хорошие основания для этой встречи - для того чтобы добиться прогресса в переговорах", - цитирует пресс-служба министра.

За ситуацией на границе Армении и Азербайджана следят и в России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 21 июля обсудил с послами Армении и Азербайджана Поладом Бюльбюль-оглы и Варданом Тоганяном стабилизацию ситуации.

"Обсуждались вопросы обеспечения безопасности в Закавказье, задачи стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе, перспективы активизации усилий по нагорно-карабахскому урегулированию под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - сообщили в российском МИДе.

Лидия Мисник