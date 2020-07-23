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ЦАМТО

Мотострелки ЮВО в рамках внезапной проверки впервые задействовали медицинские бронеавтомобили "Линза"

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Защищенный санитарный автомобиль "АС-Линза"
Защищенный санитарный автомобиль (ЗСА) тактического звена (медицинский транспортер) "АС-Линза" на базе К-53949 производства АО "Ремдизель" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018". Кубинка, август 2018 года.
Источник изображения: А.В. Карпенко / bastion-karpenko.ru

ЦАМТО, 22 июля. Медицинский батальон 150-й мотострелковой дивизии ЮВО на тактическом учении по плану внезапной проверки боевой готовности впервые применил новейшие медицинские бронеавтомобили "Линза".

Специалисты медбата мотострелкового соединения в ходе двустороннего батальонного тактического учения оперативно эвакуировали условно раненых военнослужащих с поля боя на бронированных КамАЗах высокой проходимости, оборудованных под перевозку раненых бронекапсулами.

Для оказания квалифицированной помощи условно раненых военнослужащих доставили в полевой госпиталь медицинского отряда специального назначения (МОСН).

Справочно:

Автомобиль "Линза" создан на базе КамАЗ "Тайфун 4x4". Он позволяет эвакуировать с поля боя до шести раненых. Машина имеет третий класс бронирования, защищает от всех видов стрелкового оружия, выдерживает взрыв до восьми килограмм в тротиловом эквиваленте под колесом. Колеса также бронированные, автомобиль с поврежденным колесом может проехать еще до 50 км по пересеченной местности.

"Линза" оснащена приспособлениями для вытаскивания из люков, перетаскивания раненых, щитами для эвакуации людей с повреждениями позвоночника и другим медицинским оборудованием, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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