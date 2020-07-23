Мотострелки ЮВО в рамках внезапной проверки впервые задействовали медицинские бронеавтомобили "Линза"

ЦАМТО, 22 июля. Медицинский батальон 150-й мотострелковой дивизии ЮВО на тактическом учении по плану внезапной проверки боевой готовности впервые применил новейшие медицинские бронеавтомобили "Линза".
Специалисты медбата мотострелкового соединения в ходе двустороннего батальонного тактического учения оперативно эвакуировали условно раненых военнослужащих с поля боя на бронированных КамАЗах высокой проходимости, оборудованных под перевозку раненых бронекапсулами.
Для оказания квалифицированной помощи условно раненых военнослужащих доставили в полевой госпиталь медицинского отряда специального назначения (МОСН).
Справочно:
Автомобиль "Линза" создан на базе КамАЗ "Тайфун 4x4". Он позволяет эвакуировать с поля боя до шести раненых. Машина имеет третий класс бронирования, защищает от всех видов стрелкового оружия, выдерживает взрыв до восьми килограмм в тротиловом эквиваленте под колесом. Колеса также бронированные, автомобиль с поврежденным колесом может проехать еще до 50 км по пересеченной местности.
"Линза" оснащена приспособлениями для вытаскивания из люков, перетаскивания раненых, щитами для эвакуации людей с повреждениями позвоночника и другим медицинским оборудованием, сообщает пресс-служба Южного военного округа.