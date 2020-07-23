Войти
ЦАМТО

Вооруженные силы Венгрии приняли очередную пару вертолетов H-145M

41
0
0
Источник изображения: Фото: honvedelem.hu

ЦАМТО, 22 июля. Как сообщило Минобороны Венгрии, общее количество поставленных ВС страны компанией Airbus вертолетов H-145M возросло до девяти после прибытия 20 июля с предприятия в Германии очередной партии из двух машин.

Скромная церемония встречи (из-за ограничений по коронавирусу) восьмого и девятого из 20 заказанных вертолетов прошла на 86-й вертолетной базе "Сольнок" Вооруженных сил Венгрии.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2018 года Airbus Helicopters заключила с Министерством обороны Венгрии контракт на поставку 20 вертолетов H-145M в военной версии, оснащенной инновационной модульной универсальной системой вооружения HForce. Закупка осуществляется в рамках программы модернизации Вооруженных сил Zrinyi-2026. Помимо поставки вертолетов, Airbus обеспечит обслуживание техники и обучение личного состава (50 пилотов и 60 технических специалистов). Стоимость продажи не раскрывалась.

H145M – это военная версия двухдвигательного гражданского H-145, который эксплуатируется с 2014 года. H-145M могут использоваться для выполнения широкого спектра задач, включая перевозку войск и грузов, ведение наблюдения, поисково-спасательные операции, вооруженную разведку и медицинскую эвакуацию. Вертолет может эксплуатироваться в любое время суток и сложных метеоусловиях. H-145M может перебрасываться по воздуху на борту самолета ВТА A-400M.

Первая пара вертолетов прибыла на авиабазу "Сольнок" 18 ноября 2019 года. Как ожидается, до конца этого года ВС Венгрии получат еще пять вертолетов, которые прибудут в страну в октябре и ноябре. Таким образом, их общее количество возрастет до 14 машин. Планируется, что поставка будет полностью завершена в 2021 году.

Как сообщается, Вооруженным силам Венгрии вертолеты поставляются в боевой версии, оснащенной вооружением; поисково-спасательной версии и специальной транспортной версии. Вертолеты для ВС Венгрии оборудуются системой высадки по тросам, высокоэффективными камерами для ведения разведки, обеспечивающими выдачу видеоданных качества Ultra HD днем и ночью, вооружением для огневой поддержки, баллистической защитой, а также системой радиоэлектронного противодействия для повышения уровня безопасности экипажа и живучести при применении в боевых операциях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Германия
Продукция
A400M
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Проекты
Медицина
Похожие новости
16.12.2019
ВС Германии получили первый поисково-спасательный вертолет H-145
22.11.2019
Компания Airbus Helicopters поставила ВС Венгрии первые вертолеты Н-145М
27.11.2018
Airbus Helicopters передала Минобороны Сербии первый вертолет H-145M
04.07.2018
Минобороны Венгрии подписало контракт на закупку 20 вертолетов H-145M
05.06.2008
РОССИЯ НА САЛОНЕ ILА-2008. ОБЪЕДИНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ КОНСОЛИДИРОВАННО ВЫСТУПИЛА В БЕРЛИНЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.07 00:20
  • 7
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 22.07 23:31
  • 15
Новые корабли: «Прибой» вместо французских «Мистралей»
  • 22.07 23:00
  • 2
ABC (Испания): Путин показывает мощь ВМФ, чтобы запугать Украину
  • 22.07 21:54
  • 20
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 22.07 20:49
  • 1
Первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформе в Атлантике
  • 22.07 20:39
  • 1
Пентагон признал: «Супер-пупер ракета» Трампа C-HGB существует
  • 22.07 20:32
  • 8
Smuzzle: новое слово в стрелковом оружии
  • 22.07 20:31
  • 2
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
  • 22.07 20:21
  • 3
Главред (Украина): у Путина кишка тонка идти на Украину войной
  • 22.07 20:21
  • 52
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 22.07 20:13
  • 1
США захотели активно тестировать свои «супер-пупер»-ракеты
  • 22.07 19:57
  • 16
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 22.07 19:25
  • 1
Танки "Абрамс" и "Джавелины" сожгли в США 3 из 4 украинских Т-84 "Оплот"
  • 22.07 18:44
  • 2
Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по узлу Балхаш, входившему в российскую СПРН
  • 22.07 17:15
  • 1
Эксперт оценил возможное сокращение расходов на вооружение в России