Вооруженные силы Венгрии приняли очередную пару вертолетов H-145M

ЦАМТО, 22 июля. Как сообщило Минобороны Венгрии, общее количество поставленных ВС страны компанией Airbus вертолетов H-145M возросло до девяти после прибытия 20 июля с предприятия в Германии очередной партии из двух машин.

Скромная церемония встречи (из-за ограничений по коронавирусу) восьмого и девятого из 20 заказанных вертолетов прошла на 86-й вертолетной базе "Сольнок" Вооруженных сил Венгрии.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2018 года Airbus Helicopters заключила с Министерством обороны Венгрии контракт на поставку 20 вертолетов H-145M в военной версии, оснащенной инновационной модульной универсальной системой вооружения HForce. Закупка осуществляется в рамках программы модернизации Вооруженных сил Zrinyi-2026. Помимо поставки вертолетов, Airbus обеспечит обслуживание техники и обучение личного состава (50 пилотов и 60 технических специалистов). Стоимость продажи не раскрывалась.

H145M – это военная версия двухдвигательного гражданского H-145, который эксплуатируется с 2014 года. H-145M могут использоваться для выполнения широкого спектра задач, включая перевозку войск и грузов, ведение наблюдения, поисково-спасательные операции, вооруженную разведку и медицинскую эвакуацию. Вертолет может эксплуатироваться в любое время суток и сложных метеоусловиях. H-145M может перебрасываться по воздуху на борту самолета ВТА A-400M.

Первая пара вертолетов прибыла на авиабазу "Сольнок" 18 ноября 2019 года. Как ожидается, до конца этого года ВС Венгрии получат еще пять вертолетов, которые прибудут в страну в октябре и ноябре. Таким образом, их общее количество возрастет до 14 машин. Планируется, что поставка будет полностью завершена в 2021 году.

Как сообщается, Вооруженным силам Венгрии вертолеты поставляются в боевой версии, оснащенной вооружением; поисково-спасательной версии и специальной транспортной версии. Вертолеты для ВС Венгрии оборудуются системой высадки по тросам, высокоэффективными камерами для ведения разведки, обеспечивающими выдачу видеоданных качества Ultra HD днем и ночью, вооружением для огневой поддержки, баллистической защитой, а также системой радиоэлектронного противодействия для повышения уровня безопасности экипажа и живучести при применении в боевых операциях.