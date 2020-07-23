США хотят убедить Россию отказаться от «летающего Чернобыля»

Вашингтон в ходе переговоров с Москвой планирует добиться отказа от создания ракет с ядерной силовой установкой, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

По его словам, это «летающий Чернобыль».

На слушаниях в комитете по иностранным делам Сената его спросили, будут ли США включать в договор по контролю над вооружениями с Россией новое оружие, которое она создает. Он считает, что некоторое вооружение должно быть включено автоматически — это касается гиперзвукового оружия с ядерными боеголовками. «Но в случае с некоторыми другими вооружениями я бы не хотел говорить, что их надо включать, потому что, честно говоря, мы считаем, что они вообще не должны существовать», - сказал господин Биллингсли.

Кому вообще нужно иметь крылатую ракету с ядерной силовой установкой? Это же просто-напросто летающий Чернобыль. Подумайте только о радиоактивном шлейфе, который она будет за собой оставлять. По его словам, нет веских аргументов и «нормальной логики» для того, чтобы обосновать необходимость такого «апокалиптического вооружения», и это просто «неимоверная трата денег».

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны объявил о работах по созданию нового вооружения. Среди этих проектов - межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», гиперзвуковая ракета «Циркон» наземного и морского базирования, беспилотный подводный аппарат «Посейдон», крылатая ракета с ядерной силовой установкой «Буревестник».

Как ранее писал «Коммерсант», разработка наземной версии «Циркона», а также крылатой ракеты «Калибр» может стать ответом на приостановку США своего участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).