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ТАСС

В России начались летные испытания нового вертолета для спецназа

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Вертолет Ми-8АМТШ-ВН
Вертолет Ми-8АМТШ-ВН.
Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

Новый вертолет Ми-8АМТШ-ВН разработан в специальной версии, в том числе с учетом опыта боевых действий в Сирии

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Новый вертолет для спецназа Ми-8АМТШ-ВН вышел на летные испытания. Об этом сообщил журналистам гендиректор холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский.

"Строительство вертолетов [Ми-8АМТШ-ВН] идет параллельно с проведением ОКР [опытно-конструкторские работы]. Национальный центр вертолетостроения уже приступил к полетам", - сказал он.

В свою очередь индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков отметил, что технический облик Ми-8АМТШ-ВН был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов в современных военных конфликтах. "Высотные двигатели увеличенной мощности, новая несущая система, расширенный состав вооружения, усиленная защита и другие особенности модернизированного вертолета повышают боевые возможности машины и позволяют использовать ее для спецопераций в самых сложных условиях. Первый этап испытаний планируется завершить в ноябре. В дальнейшем к полетам подключатся еще две машины данного типа", - сказал он.

На международном форуме "Армия-2019" Минобороны РФ заключило контракт с холдингом "Вертолеты России" на поставку 10 новейших специальных вертолетов Ми-8АМТШ-ВН, которые планируется поставить в течение 2020-2021 годов.

Новый вертолет разработан в специальной версии, в том числе с учетом опыта боевых действий в Сирии. Главной особенностью Ми-8АМТШ-ВН стало применение на спецподвеске двух курсовых пулеметов калибра 12,7 мм. Вертолет также оснащен новым пилотажно-навигационным оборудованием, гиростабилизированной оптико-электронной системой, поисковым прожектором с инфракрасным излучателем, двухдиапазонным светотехническим оборудованием, адаптирован под применение очков ночного видения.

Для повышения боевой живучести машина оснащена цифровым автопилотом, бортовым комплексом обороны, который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, осуществляет постановку помех головкам их наведения и выброс ложных тепловых целей. Кабина экипажа и основные агрегаты вертолета защищены новой броней из титанового сплава, для защиты личного состава пол грузовой кабины, а также борта вертолета до уровня иллюминаторов закрыты съемной облегченной кевларовой броней.

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