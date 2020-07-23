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Военное обозрение

На Западе сравнили российский танк Т-14 «Армата» и американский «Абрамс»

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Источник изображения: topwar.ru

Российский танк Т-14 "Армата" не дает покоя западным журналистам и военным экспертам. На страницах газет и журналов с постоянной периодичностью появляются новые и новые статьи и заметки, посвященные новому "русскому танку". Особенно нравится зарубежным экспертам сравнивать "Армату" с танками стран-членов НАТО, стоящими на вооружении в настояще время. Очередная статья, посвященная этой теме появилась в американском журнале The National Interest.

В журнале в очередной раз сравнили танк Т-14 "Армата" с американским ОБТ M1 Abrams. В публикации отмечается, что российский танк Т-14 "Армата" превосходит американский танк по нескольким параметрам. Первое - это масса и скорость. "Армата" весит 49 тонн и способна развивать скорость до 90 км/час, тогда как американский танк весит 62 тонны и его скорость не превышает 55 км/час. Во-вторых, калибр пушки Т-14 составляет 125 мм, тогда как у "Абрамса" - 120 мм, к тому же скорострельность "Арматы" выше благодаря автомату заряжания, тогда как в "Абрамсе" скорострельность зависит от действий заряжающего. И самое главное преимущество российского танка - необитаемая башня и экипаж, находящийся в изолированной бронекапсуле.

Необходимо отметить, что ничего нового авторы данной статьи не сказали, лишь повторив старые публикации, выходившие все прошлые годы в различных изданиях. Танк Т-14 "Армата" уже сравнивали и с американским "Абрамсом", и с немецким "Леопардом" и французским "Леклерком", в общем, почти со всеми современными танками.

Между тем комитет по обороне палаты общин британского парламента заявил, что основной боевой танк британкой армии Challenger 2 давно не проходил модернизацию и поэтому значительно уступает российскому танку Т-14 "Армата".

В свою очередь американский журнал Forbes, опираясь на данные российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), заявившей, что танк Т-14 "Армата" готовится к поставкам на экспорт, назвали потенциальных покупателей танка. По мнению журналистов издания, основными покупателями танка станут Индия и Китай. Кроме того, не исключается интерес со стороны Алжира и Египта. При этом подчеркивается, что вряд ли с Ближнего Востока поступит много заявок на российский танк, так как "он слишком сложен и поэтому могут возникнуть проблемы с его эксплуатацией".

Напомним, что российские Вооруженные силы должны получить 132 танка Т-14 и БМП Т-15 на платформе "Армата" до конца 2021 года.

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Страны
Алжир
Великобритания
Германия
Египет
Индия
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Франция
Продукция
Challenger 2
M1 Abrams
Армата
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