Войти
Известия.ru

Начались испытания вертолета Ми-8АМТШ-ВН

32
0
0
Источник изображения: Фото: Уголок неба/airwar.ru

Новейший транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ-ВН приступил к летным испытаниям. Об этом сообщает 22 июля «РИА Новости».

«Национальный центр вертолетостроения уже приступил к полетам. Идет активная работа по новому локатору, с тем чтобы к осени поставить его на серию», — сказал генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Индустриальный директор авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков заявил, что технический облик Ми-8АМТШ-ВН был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов в современных военных конфликтах. В частности, его боевые возможности повышены с помощью высотных двигателей увеличенной мощности, новой несущей системы, расширенного состава вооружения, усиленной защиты. Модернизированные особенности позволяют использовать вертолет при спецоперациях в сложных условиях.

Сердюков назвал датой окончания первого этапа испытаний машины ноябрь 2020 года. «В дальнейшем к полетам подключатся еще две машины данного типа», — сообщил он.

Вооружение вертолета Ми-8АМТШ-ВН обновили двумя курсовыми пулеметами калибра 12,7 мм на фермах спецподвески. Установили и новое пилотажно-навигационное оборудование — комбинацию «стеклянной кабины» и надежных аналоговых приборов, а также цифрового пилота.

Ми-8АМТШ-ВН также оснащен комплексом обороны ЛСЗ-8ВН — он в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, ставит им помехи и выбрасывает ложные тепловые цели. Кроме того, кабина экипажа и агрегаты вертолета защищены новой броней из титанового сплава, пол грузовой кабины и борта вертолета до уровня иллюминаторов — съемной облегченной кевларовой броней.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
2020-й год
Похожие новости
06.09.2019
Сердюков: авиастроение, вероятно, ждет масштабная реформа
18.12.2017
Казалось бы, при чем тут Колесов: усидит ли Вадим Лигай на КВЗ?
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
06.01.2011
Военные вехи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.07 00:20
  • 7
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 22.07 23:31
  • 15
Новые корабли: «Прибой» вместо французских «Мистралей»
  • 22.07 23:00
  • 2
ABC (Испания): Путин показывает мощь ВМФ, чтобы запугать Украину
  • 22.07 21:54
  • 20
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 22.07 20:49
  • 1
Первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформе в Атлантике
  • 22.07 20:39
  • 1
Пентагон признал: «Супер-пупер ракета» Трампа C-HGB существует
  • 22.07 20:32
  • 8
Smuzzle: новое слово в стрелковом оружии
  • 22.07 20:31
  • 2
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
  • 22.07 20:21
  • 3
Главред (Украина): у Путина кишка тонка идти на Украину войной
  • 22.07 20:21
  • 52
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 22.07 20:13
  • 1
США захотели активно тестировать свои «супер-пупер»-ракеты
  • 22.07 19:57
  • 16
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 22.07 19:25
  • 1
Танки "Абрамс" и "Джавелины" сожгли в США 3 из 4 украинских Т-84 "Оплот"
  • 22.07 18:44
  • 2
Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по узлу Балхаш, входившему в российскую СПРН
  • 22.07 17:15
  • 1
Эксперт оценил возможное сокращение расходов на вооружение в России