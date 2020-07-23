Боевой робот «Маркер» получил высокоточное оружие

Робототехническая платформа «Маркер», создающаяся в интересах Минобороны, получила оборудование, позволяющее вести высокоточную стрельбу, что в будущем позволит исключить применение вреда мирному населению, сообщили в пресс-службе НПО «Анероидная техника».

"Установленное оборудование позволяет отрабатывать технологии ведения высокоточной стрельбы и избирательного поражения. Данная технология в будущем исключит риски причинения вреда мирному населению, поможет поражать только приоритетные цели и снизит до теоретического минимума потери военнослужащих", – передает РИА "Новости" пресс-службы НПО.

Первый публичный показ экспериментального боевого робота "Маркер" состоялся 17 октября на Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов.

Напомним, в апреле глава Научно-технического совета ФПИ Виталий Давыдов заявил, что разработка и испытания российской роботизированной боевой платформы "Маркер" завершатся в следующем году.

Дмитрий Зубарев