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Военное обозрение

Смена стратегии: В Японии не исключают возможности упреждающих ударов по базам противника

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Источник изображения: Фейсбук/Минобороны Японии

В американских СМИ муссируется заявление японского министра обороны Таро Коно, который тот сделал после отказа от размещения на территории страны американских систем ПРО класса «Иджис» (Aegis Ashore). Напомним, что власти Японии назвали размещение таких систем противоракетной обороны чрезмерно затратным, добавив, что против выступает оппозиция.

Через несколько недель после принятого решения по Aegis Ashore глава японского оборонного ведомства сделал заявление, которое в прессе США назвали «возможной сменой доктрины впервые со времён окончания Второй мировой войны». В Токио, как пишут СМИ США считают, что системы противоракетной обороны пока не дают 100-процентных гарантий на перехват ракет, а потому нельзя отказываться от варианта с «упреждающей атакой вражеских баз».

В Соединённых Штатах отмечают, что в течение десятилетий такого рода риторика Токио считалась неприемлемой, стратегия была направлена исключительно на действия оборонительного характера. В то же время отмечается, что с инициативой о внесении пункта о возможности нанесения ударов по военным базам противника, от которых исходит угроза, в Японии выступали ещё 3 года назад. В 2017 году предложение внесли представители Либерально-демократической партии Японии. Но тогда оно принято не было.

Теперь в СМИ США пытаются проанализировать, являются ли заявления Токио о возможной стратегии упреждающего удара, имеющими вес, или же всё это не более чем новый этап возможного оправдания отказа от американских систем противоракетной обороны.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
Иджис
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