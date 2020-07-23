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Военно-промышленный курьер

Незалежный «Нептун»

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Источник изображения: Фото: google.com

Глазастая новинка украинской «оборонки» – серьезная сила

В Сети появилось видео испытательного залпового (две ракеты) пуска украинской противокорабельной ракеты Р-360 «Нептун» 28 мая 2020 года. По словам генерального конструктора, генерального директора ГККБ «Луч» 70-летнего Олега Коростелева, разработавшего комплексы «Комбат», «Стугна», «Грань», «Копер», две противокорабельные ракеты Р-360 стартовали с пусковой установки с интервалом всего в две секунды. Первая мишень находилась в Черном море на расстоянии порядка 85 километров, а вторая – около 110 километров. Согласно плану, госиспытания должны завершиться во втором квартале 2020 года.

Ракета разрабатывается киевским конструкторским бюро «Луч» с 2014 года.

Нормальная аэродинамическая схема, крестообразное крыло складывается для уменьшения габаритов транспортно-пускового контейнера. Для запуска в корабельном, береговом исполнении используется отделяемый твердотопливный ускоритель. Она предназначена для поражения кораблей водоизмещением до 5000 тонн и имеет полубронебойную БЧ массой 150 килограммов. Внешне ракета подобна советской противокорабельной ракете Х-35 (3М-24). Производство перспективного ракетного вооружения проводится при кооперации с другими украинскими предприятиями, в том числе с харьковским авиационным заводом, предприятием «Мотор Сич» (маршевый турбореактивный двигатель МС-400) и другими более мелкими субподрядчиками.

Изделие разрабатывается для использования с трех платформ: корабельного, наземного и воздушного базирования. Впервые широкой публике макет наземного комплекса «Нептун» был представлен в феврале 2019-го на выставке IDEX-2019. 5 апреля 2019 года на полигоне в Одесской области прошли испытания комплекса наземного базирования – ЖК-360 МЦ. По словам тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, присутствовавшего на испытаниях, комплекс должен быть принят на вооружение в чрезвычайно короткий срок, причем не только для военно-морских сил Украины, но и сухопутных войск ВСУ.

“ Как корабельную платформу для ракет сначала рассматривали катера типа «Лань», но с 2018 года называют катера типа «Веспа» ”

Весной 2019 года был изготовлен первый комплект наземного комплекса ЖК-360 МЦ, в состав которого входят несколько машин: командный пункт, пусковая установка, транспортно-заряжающая машина. Как корабельную платформу для ракет сначала рассматривали катера типа «Лань», но с 2018-го называют катера типа «Веспа». 27 мая 2019 года на испытательном полигоне «Алиби» в Одесской области прошли очередные огневые испытания ракеты, которая получила ряд существенных изменений, – стали иными головка самонаведения, высотомер, стартовый двигатель, крылья и рули, гироскопы и системы навигации. Новая головка самонаведения позволяет захватывать цель в условиях сложного маневрирования. Была увеличена площадь крыльев и рулей ракеты, что должно повысить ее управляемость и маневренность. Новый высотомер обеспечивает полет на сверхмалой высоте, из-за чего противник имеет гораздо меньше времени на выявление, идентификацию и перехват ракеты. Также ракета получила новую электронику, систему управления, в частности – гироскопы, и новый, более мощный стартовый двигатель (ранее использовался стартовый ТТРД от ЗУР В-601 комплекса С-125). Системы навигации теперь обеспечивают работу комплекса даже в условиях мощного использования противником средств радиоэлектронной борьбы.

«Учитывая все изменения в крылатой ракете Р-360, а также ее возможности маневрировать на маршруте полета к цели, становится возможным обойти зоны противовоздушной обороны противника и уничтожить цель в тылу врага неожиданным ударом» – это текст из официального заявления Укроборонпрома 27 мая 2019 года. Явно просматривается намек на многофункциональность – налицо попытка украинских военных приспособить ракету к применению по наземным целям, то есть превратить ее в оперативно-тактическую.

«Нептун» оснащается новой комбинированной активной радиолокационной антенной с щелевой решеткой. Двухдиапазонная ГСН, созданная компанией «Радионикс», работает в J-диапазоне 10 и 20 ГГц (длина волн 3 см и 1,5 см соответственно). По утверждениям разработчиков, ГСН имеет сверхвысокие углы обзора, способна увидеть и захватить цель с ЭПР порядка 100 квадратных метров на расстоянии в 50 километров, а также устойчива к радиолокационным помехам. Как только цель появляется на горизонте, ее захватывает активная головка самонаведения. Именно здесь проявляется возможность сверхвысокой обзорности головки, которая имеет максимальные углы отклонения ±60 градусов, если цель начала активно маневрировать, все равно ГСН Р-360 ее увидит и откорректирует полет ракеты. Для сравнения: в американской ГСН AN/DSQ-28, которая используется в противокорабельной ракете Harpoon, и в российской АРГС-35 используется в Х-35 «Уран» – максимальный угол отклонения составляет ±45 градусов.

Ракета Р-360 длиной 5050 миллиметров (с ускорителем) и диаметром 380 миллиметров имеет стартовую массу 870 килограммов, дальность пуска минимальная – семь километров, максимальная – до 280 километров, крейсерская скорость полета около 900 километров в час, высота полета на маршевом участке траектории – до 10 метров, на конечном – три метра. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет (полный залп – шесть пусковых установок) с интервалом пусков в залпе от трех до пяти секунд. Комплекс может находиться на расстоянии до 25 километров от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут.

2 ноября 2019 года в Одесской области, вблизи поселка Черноморское начались государственные испытания, состоялись первые успешные пуски ракеты. Очередной этап испытаний ракетного комплекса Р-360 «Нептун» с пусками крылатых ракет состоялся 2 апреля 2020 года на полигоне Алиби на юге Одесской области. Крылатая ракета после старта с пусковой установки вышла запрограммированным сложным маршрутом по контрольным точкам в район расположения морской цели. Полет проходил под управлением комплексной системы управления ракетой, а именно инерциальной системы наведения, глобальной системы спутникового позиционирования GPS, а также радиовысотомера. Последние 20 километров на конечном участке маршрута полет ракеты корректировался посредством активной радиолокационной головки самонаведения. Ракета обнаружила цель, имитировавшую корабль, и поразила ее на расстоянии около 100 километров от побережья.


Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 27 (840) за 21 июля 2020 года

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